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أخبار محليات مصرع محمد ابو القعيان من حورة واصابة اخرين بحادث طرق على شارع 80 بالنقب

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النقب اصابة 3 اشخاص بحادث طرق على شارع 80 بالقرب من حورة
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مصرع محمد ابو القعيان من حورة واصابة اخرين بحادث طرق على شارع 80 بالنقب

باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-29 21:41:00 A A

لقي مساء الجمعة، الفتى محمد ابو القعيان (17 عاما) مصرع واصيب شابين اخرين بجراح خطيرة ومتوسطة بحادث طرق على شارع 80 بالقرب من بلدة حورة بالنقب، وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين ومن ثم نقلهم الى مستشفى سوروكا لاستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث. 

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