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كوكتيل غرائب وطرائف الاحتفالات بانتهاء السنة بدأت في البرازيل.. صور

كوكتيل

الاحتفالات بانتهاء السنة في البرازيل
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الاحتفالات بانتهاء السنة بدأت في البرازيل.. صور

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-30 10:31:15 A A

بدأت الاحتفالات في الكثير من الدول حول العالم تبرز بشكل واضح عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي البرازيل بدأت تظهر الاحتفالات بانتهاء العام الحالي 2017 والاحتفال بقدوم العام الجديد 2018.


خلال الاحتفال وسط البلد

حيث قامت البلدية بنشر الاف البالونات في الساحة الرئيسية في وسط البلد في ساو باولو، وتعددت ألوان البالونات المبهجة التيظافرحت قلوب المواطنين والسياح الذين تواجدوا هناك. 

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