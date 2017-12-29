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مجتمع قصة من الحياة شابة (24 عامًا): خطيبي لا يهتم بي وأشعر أني لست أولوية في حياته

مجتمع

شابة (24 عامًا): خطيبي لا يهتم بي
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شابة (24 عامًا): خطيبي لا يهتم بي وأشعر أني لست أولوية في حياته

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-12-30 13:37:38 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا للجميع، انا بنت عمري 24 سنة، مشكلتي هي انه خطيبي بطل يهتم فيي احنا صارلنا مخطوبين 6 أشهر، وبعد شهرين بس على الخطبة بلش يحسسني انه بعيد وانه انا مش أولوية بحياته! كل اشي شغله وحياته المهنية، ودايما بضل اقله يهتم فيي بس بتذكر يوم و10 لأ! شو أساوي؟


صورة توضيحيّة

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