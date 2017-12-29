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جامعات / مدارس اخبار المدارس الاحتفال بانتهاء الفصل الدراسي الاول في اعدادية المنارة جسر الزرقاء

جامعات / مدارس

حيفا والمنطقة جسر الزرقاء:المنارة تحتفل بانتهاء الفصل الاول
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الاحتفال بانتهاء الفصل الدراسي الاول في اعدادية المنارة جسر الزرقاء

اعدادية جسر الزرقاء في بيانها:

بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام وبالتنويه إلى اهمية الموسيقى كلغة عالمية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-29 17:52:20 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اعدادية المنارة جاء فيه ما يلي: "شهدت اعدادية المنارة يوم الخميس الفائت احتفالا مميزا بنهاية الفصل الدراسي الاول".


خلال الاحتفال

وأضاف البيان: "اقيم الاحتفال في القاعة الرياضية حيث قامت فرقة "والله زمان" النصراوية بقيادة المايسترو فرنسوا الخل والاستاذ قاسم حمد بعرض موسيقي شمل عزفا وغناء لموروثنا الشعبي والفلكلوري".

واختتم البيان: "وقد بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام وبالتنويه إلى اهمية الموسيقى كلغة عالمية. في ختام الحفل تمنى مدير المدرسة الاستاذ شادي عطلة هادئة وامنة للطلاب اجمعين وشكر القائمين على هذا الاحتفال" إلى هنا نصّ البيان. 

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