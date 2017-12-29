مواصفات بورش Mission E الكهربائية بالكامل

بورش ترغب في جعل Mission E سيارة أداء حقيقية بتوجيه ممتاز وتحكم فائق

في المعلومات الجديدة التي صدرت عن سيارة بورش Mission E الكهربائية بالكامل والتي ينتظرها الكثيرون، تبيّن أنها ستكون أول سيارة كهربائية في تاريخ بورش، كما وستكون أصغر من باناميرا، ولكن تستهدف بورش توفير مساحة مماثلة في المقصورة، خاصة بفضل استخدام مولد الطاقة الكهربائي، والذي يحرر مساحة كبيرة مقارنة بمولدات الاحتراق الداخلي.

بورش ترغب في جعل Mission E سيارة أداء حقيقية بتوجيه ممتاز وتحكم فائق، مع جعل البطاريات والموتورات الكهربائية مقاومة للحرارة، واستخدام دائرة تبريد معقدة لضمان أن الاداء سيكون ثابت ومكرر على عكس الموديلات الكهربائية الأخرى في الأسواق حاليا.

أهم معلومة ظهرت عن الموديل القادم هو توفره بثلاث مستويات قوة مختلفة، 402 حصان للنسخة المبدئية، و536 حصان للمتوسطة، و670 حصان للنسخة الأعلى أداء، جميعهم بنظام دفع رباعي.. كما قد تقدم بورش نظام دفع خلفي أرخص لاحقا في عمر الموديل.