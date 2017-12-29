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سيارات اخبار السيارات بنتلي بنتايجا 2019 بنسخ جديدة بمحركات بورش

سيارات

بنتلي بنتايجا 2019 بمحركات بورش
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بنتلي بنتايجا 2019 بنسخ جديدة بمحركات بورش

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-12-30 13:36:13 A A

أفادت مصادر عالمية أنّه: "بنتلي ترغب في جعل موديل بنتايجا ليس مجرد "أودي Q7 مموهة" حسبما وصفها الرئيس التنفيذي لرولز رويس، لذا قدمت الشركة الـ SUV بمحرك W12 تيريو مزدوج غير تقليدي على الإطلاق، مع توفيرها لمحرك V8 اختياري لهواة الديزل".


صورة توضيحيّة

ولكن يبدو ان بنتلي لن تتوقف عند هذا الحد، حيث أشارت تقاري إلى أنّ: "بنتايجا ستحصل قريبا على محرك V8 آخر بترولي هذه المرة، لهؤلاء الراغبين في البساطة في محركاتهم ولكن ليس ديزل بالضرورة، وسيكون المحرك ذو سعة 4.0 لتر". 

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