مصرع الشاب رضوان حسين صبيح (28 عامًا) من بلدة كفرمصر غرقا في تايلاند

وفاته جاءت متأثرًا بجراحه بعدما قفز عن مكان مرتفع في الماء وارتطم بصخرة

لقي الشاب رضوان حسين صبيح (28 عامًا) مصرعه اليوم الجمعة، غرقًا خلال رحلة إستجمام في تايلاند مع اصدقائه .وقد وقع الخبر كالصاعقة على عائلته واصدقائه، وتسود البلدة اجواء من الحزن الشديد على فراقه.

خبر الوفاة وصل القرية وعائلة الشاب، وقد بدأت العائلة بالإجراءات بالتواصل مع المسؤولين فيما تعم القرية حالة من الحزن .ووفق المعلومات المتناقلة فإن الشاب يقضي عطلة في تايلاند منذ نحو شهر مع أصحابه، وأن وفاته جاءت متأثرًا بجراحه بعدما قفز عن مكان مرتفع في الماء وارتطم بصخرة.ولم يعرف بعد موعد تشييع الجثمان، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا بعد انهاء الاجراءات وجلبه من تايلاند.