لفتة إنسانية من نجوى كرم في عيد الميلاد

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قامت الفنانة نجوى كرم، بخطوة لافتة بمناسبة الأعياد في محاولة منها للتأكيد على المعنى الحقيقي للعيد الذي يعني المساعدة والتضامن مع الآخرين الذين قد لا يجدون من يعايد معهم على الاقل في مثل هذه المناسبات.



نجوى كرم



نجوى كرم حاولت أن تسعد قلوب المسنين وأن تشاركهم فرحة العيد، فإرتدت ملابس "سانتا كلوز" وحملت الجرس بيدها وقامت بزيارة كبار السن ووزعت عليهم الهدايابأجواء مليئة بالمحبة والفرح ورسالة الميلاد الحقيقية.