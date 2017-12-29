أرخص 10 مدن في العالم للسياحة والسفر

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الكثير من الناس يحبون السفر ولكن في الغالب ما يمنعهم من ذلك هو انّهم لا يملكون الكثير من المال كي يسافروا إلى بلد غالية نسبيا، ولا يفضلون الذهاب إلى دول فقيرة لأنّها قد تكون أقل من المستوى المطلوب، ولكن هناك وجهات سياحية رائعة وبأسعار منخفضة وقد تكون أجمل بكثير من تلك ذات الأسعار المرتفعة غير المحتملة فما هي هذه المدن؟؟؟

1- هانوي – فيتنام: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 158.64 دولار أمريكي.



صورة من تايلاند

2- جاكارتا – إندونيسيا: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 164.36 دولار أمريكي.

3- شرم الشيخ – مصر: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 165.49 دولار أمريكي.

4- بانكوك – تايلاند: صل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 168.20 دولار أمريكي.

5- صوفيا – بولغاريا: صل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 195.38 دولار أمريكي.

6- كاب تاون – جنوب إفريقيا: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 197.56 دولار أمريكي.

7- مومباي – الهند: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 197.84 دولار أمريكي.

8- كوالالمبور – ماليزيا: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 202.92 دولار أمريكي.

9- براغ – التشيك: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 204.74 دولار أمريكي.

10- بودابست – المجر: يصل متوسط تكلفة وجبة لشخصين مع المشروب، وسيارتين أجرة من وإلى المطار، وإقامة ليلة واحدة في فندق 4 نجوم، إلى 207.75 دولار أمريكي.