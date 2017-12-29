اغلاق
اغلاق
منبر العرب شعر وطني الحالم يسهر/ يوسف حمدان

منبر العرب

وطني الحالم يسهر/ يوسف حمدان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

وطني الحالم يسهر/ يوسف حمدان

 

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-29 14:47:27 A A

وطني الحالم يسهر
وطني الحالمُ يسهرْ..
في الجوِّ شُحوبٌ
وجناحُ الضوءِ تَكَسَّرْ..
وطني يقضي الليلَ
بلا نومٍ يتدبَّرْ..
أسوارٌ تعلو في وجهِ الريحِ
وسجنُ عصافير البيارةِ يكبُرْ..
آفاقُ السهلِ تلاشتْ
وسياجاتٌ باغيةٌ تتجبرْ..
أجرانُ البرِّ غدتْ
أكفاناً للنحلِ
ولونُ النهر تَغيَّرْ ..
فَرَسُ الأعراسِ
يكَفكِفُ دَمعَتهُ
بين صهيلٍ وصهيلْ..
وطني لا يسمحُ للحُلمِ الغالي
أن يتَبَخَّرْ..
في وطني لا شيءَ مُحالْ..
وطني يكدحُ.. يمرحُ
يمشي منتشياً بأريج الأزهارِ
الممتدة بين سنونو وغزالْ..
وطني يسهرُ
والليل طويلْ..
يعملُ مرفوعَ الهامةِ
بين صباحٍ وأصيلْ..
يبحثُ عن دربٍ في برِّ التيهِ
الواصل بين أصيلٍ ودخيلْ..
يبحثُ عن معنى الزمنِ
المُتَحفِزِ بين خليلٍ وجليلْ..
يهتف: هذا اليوم فضيلْ
فليدرك كل العالمْ:
لا يوجدُ للحقِ بديلْ!
فلتكتبْ كلُّ الأقلامْ
وليعلنْ كلُّ كلامْ:
القدسُ مدينةُ حبٍ وسلامْ!
***
وطني الصابرُ يسكنُ
بين القدسِ وعينِ حبيبي..
وطني عهدٌ لا يُكسَرُ
بالبطشِ أو الترهيبِ..
وطني أكرمُ أوطانِ الدنيا
يفتحُ داراً واسعةً
لقريبٍ وغريبِ..
يتدفقُ في الساحاتِ
كنيلٍ جبَّارٍ لا ينضبْ..
وطني يُشرقُ كالشمسِ
يطولُ الليلُ ولا يُحجَبْ..
في تربتهِ يضربُ جذرُ التاريخِ
ومن شُعلتهِ لمعتْ
أنوارُ النهضةِ في الحِقبِ..
موجاتُ الغزوِ اندحرتْ
واحدةً تلوَ الأخرى
لم تتركْ غيرَ قلاعٍ وصروحٍ
وانتصر العدلُ ونورُ الكُتبِ..
وطني يؤمنُ
بالسلمِ وبالشرعيهْ..
والقدس له لُبُّ المعنى
وهويّهْ..
في وطني الهُدهُدِ
لا يأكلُ في الأسرِ
ويدفعُ كلَّ كنوز الدُنيا
ثمناً للحريةْ.

يوسف حمدان – نيويورك

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net   

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفركنا: الطائفة الاسلامية تقوم بزيارة معايدة | [2600 قراءة]
2 البعنة: اصابة طفل بجراح خطيرة اثر سقوط بوابة عليه | [2600 قراءة]
3 مقتل 6 عسكريين مصريين بينهم ضابط في سيناء | [2600 قراءة]
4 وطني الحالم يسهر/ يوسف حمدان | [2600 قراءة]
5 احباط صفقة حشيش في عيلوط | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 الأب رائد ابو سحلية يلتقي علي سلام رئيس بلدية الناصرة | [0 مشاركة]
3 سطو مسلح على محل تجاري في الناصرة | [0 مشاركة]
4 استشهاد 11 فلسطينيًا منذ إعلان ترامب | [0 مشاركة]
5 آرسنال يتعادل مع ليفربول في مهرجان أهداف بالدوري | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab