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الاستخبارات الألمانية تحذر من حدوث هجمات في أوروبا على أيدي إسلاميين متشددين

الاستخبارات الألمانية تحذر من حدوث هجمات في أوروبا
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الاستخبارات الألمانية تحذر من حدوث هجمات في أوروبا على أيدي إسلاميين متشددين

 تورستن فوس:

كلما تفكك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إقليميا في سورية والعراق، سيميل خطر حدوث هجمات في أوروبا نحو الزيادة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-29 07:22:54 A A

  حذرت السلطات الأمنية في ولاية هامبورج الألمانية من مواجهة مخاطر جديدة على أيدي إسلاميين.وقال تورستن فوس ،رئيس المكتب المحلي لهيئة حماية الدستور بهامبورج (الاستخبارات الداخلية بالولاية) لصحيفة "هامبورجر أبندبلات" الألمانية في عددها الصادر إنه كلما تفكك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إقليميا في سورية والعراق، سيميل خطر حدوث هجمات في أوروبا نحو الزيادة.

 

وأشار إلى أن الخطر لا يمكن أن يصدر من الإسلاميين البالغين فحسب، ولكن أيضا من أطفال المقاتلين، وقال: "هناك ما يدعو للقلق من نمو جيل جديد للجهاد".وأضاف رئيس الاستخبارات المحلية بهامبورج أن القصر، الذي عاشوا في مناطق الحرب، تعرضوا غالبا لدعاية جماعية احترافية، لافتا إلى أنه من الممكن إرسالهم بكثافة إلى أوروبا في المستقبل في ظل الخسائر العسكرية للتنظيم، وقال: "يتعين علينا الاستعداد لذلك في هامبورج أيضا".

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