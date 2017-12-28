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أخبار محاكم وجنائيات طمرة: سطو مسلح على محل تجاري واطلاق نار دون وقوع اصابات​

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شفاعمرو والقضاء طمرة: سطو مسلح على محل تجاري واطلاق نار
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طمرة: سطو مسلح على محل تجاري واطلاق نار دون وقوع اصابات​

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-29 07:28:19 A A

افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" ان مجهولوين قاموا مساء الخميس، بعملية سطو على محل تجاري في مدينة طمرة، وبعد رفض صاحب المحل الاستجابة لهم، قام مشتبه باطلاق النار في المكان والهرب بواسطة دراجة نارية، دون وقوع اصابات،  وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث والبحث عن الجناة ".

 

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