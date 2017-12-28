شفاعمرو والقضاء طمرة: سطو مسلح على محل تجاري واطلاق نار
طمرة: سطو مسلح على محل تجاري واطلاق نار دون وقوع اصابات
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افاد المتحدث باسم شرطة الشمال:" ان مجهولوين قاموا مساء الخميس، بعملية سطو على محل تجاري في مدينة طمرة، وبعد رفض صاحب المحل الاستجابة لهم، قام مشتبه باطلاق النار في المكان والهرب بواسطة دراجة نارية، دون وقوع اصابات، وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث والبحث عن الجناة ".
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