كفركنا: الطائفة الاسلامية تقوم بزيارة معايدة لأبناء الطائفة المسيحية في البلدة

أكد الحضور على أهمية التواصل والعمل المشترك على خدمة أبناء الشعب الواحد

كعادتهم كل عام, قام مساء الخميس, وفد من مسلمي كفركنا بزيارة معايدة للطوائف المسيحية بالبلدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية. ضم الوفد ائمة المساجد في القرية، وممثلين عن لجان المساجد. وكان في استقبالهم مسؤولي وأعضاء, مجالس الرعية والطوائف, ورجال الدين المسيحيين.





ورحب ممثلوا الطائفة المسيحية بالحضور، وعايدهوم بمناسبة ذكرى المولد والميلاد, واشادوا بالحضور ومواظبتهم على التزاور في الاعياد والمناسبات، مشددين على روح الاخوة بين الجميع.وعلى التسامح والمحبة والتاخي بين الطوائف في كفركنا.كما وهنئ ممثلوا الطائفة الاسلامية اخوانهم المسيحيين بعيد الميلاد ورأس السنة متمنين لهم عامًا مباركا ومميزا .وأكد الحضور على أهمية التواصل والعمل المشترك على خدمة أبناء الشعب الواحد.