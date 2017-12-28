الرامة: اصابة شاب بجراح طفيفة باطلاق نار قرب محل اراجيل

اصيب مساء الخميس، شاب (27 عاما) بجراح طفيفة، بعد تعرضه لاطلاق نار، قرب محل اراجيل، من قبل سيارة بداخلها مشتبه مرت من المكان. وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج. فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث والبحث عن المشتبهين.

وجاء من مركز حيان :" وصل لمركز حيان بالشاغور شاب يبلغ من العمر 25 عاما من قرية الرامة اثر تعرضه لحادث اطلاق نار واصابته بالقسم الاسفل من الجسد مما ادى لاصابته اصابه متوسطه، بعد تقديم العلاج تم نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج".