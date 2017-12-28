اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات الرامة: اصابة شاب بجراح طفيفة باطلاق نار قرب محل اراجيل

أخبار

الرامة والمنطقة الرامة: اصابة شاب بجراح طفيفة باطلاق نار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الرامة: اصابة شاب بجراح طفيفة باطلاق نار قرب محل اراجيل

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-29 07:28:19 A A

 اصيب مساء الخميس، شاب (27 عاما) بجراح طفيفة، بعد تعرضه لاطلاق نار، قرب محل اراجيل، من قبل سيارة بداخلها مشتبه مرت من المكان. وتم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج. فيما باشرت الشرطة التحقيق في الحادث والبحث عن المشتبهين. 

وجاء من مركز حيان :" وصل لمركز حيان بالشاغور شاب يبلغ من العمر 25 عاما من قرية الرامة اثر تعرضه لحادث اطلاق نار واصابته بالقسم الاسفل من الجسد مما ادى لاصابته اصابه متوسطه، بعد تقديم العلاج تم نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهريا لإستكمال العلاج".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 عائلة لبنانية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي | [5200 قراءة]
2 اخلاء مدرسة عين غليم | [2600 قراءة]
3 اضرام النار في سيارتين في الجديدة المكر | [2600 قراءة]
4 السلطات الإسرائيلية تعترف بتعويض عائلة يونس من عارة | [2600 قراءة]
5 تبرئة شباب من الطيبة من محاولة الانضمام لداعش | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 لصحة ممتازة.. عليك بالورق الأخضر | [0 مشاركة]
3 جمعة غضب على وقع الانتصار بالجمعية العامة | [0 مشاركة]
4 مصرع رجل في تحطم طائرة في منطقة العفولة | [0 مشاركة]
5 الجوزاء 22.12.17 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab