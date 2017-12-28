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أخبار محاكم وجنائيات فك رموز جريمة محمود جبر من أبو غوش

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فك رموز جريمة محمود جبر من أبو غوش
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فك رموز جريمة محمود جبر من أبو غوش

كان قد تمّ إصدار أمر حظر نشر وتجديده مرارًا في هذه القضية، إلى أنّ كشفت الشرطة اليوم عن تفاصيل التحقيقات

الناطق بلسان شرطة القدس:

المشتبهون وقبل التوجه إلى منزل القتيل، اجتمعوا سوية وخططوا لايذاء شخص هم على خلاف معه على خلفية جنائية، وقد علموا أنّ الشخص المذكور سيتواجد بالقرب من منزل الضحية

قرابة الساعة 00:00 ليلًا وصلوا إلى المكان المذكور وبدات مواجهات بينهم وبين مجموعة شبّان تواجدوا في المكان وبينهم كان الشخص الذي قصدوه وضربوه

في هذا الوقت خرج الضحية من منزله ليستكشف سبب الجلبة الصادرة فلاحظ وجود الاعتداء العنيف وطلب من المتواجدين الكف عن الامر وعندها تمّ إطلاق الرصاص باتجاهه

فرّ المشتبهون على الفور من المكان، ليتمّ اقرار وفاة الضحية بعد وقت قصير

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-28 18:21:02 A A

كشف الناطق بلسان شرطة القدس في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه "سُمح بالنشر أنّه تمّ فك رموز جريمة قتل المواطن محمود جبر (48 عامًا) من أبو غوش، والذي قُتل رميًا بالرصاص في ساحة أحد المنازل بالبلدة، يوم 13.11.2017. حيث تمّ اعتقال 5 مشتبهين ضالعين في القضية، كما تمّ مؤخرًا تقديم تصريح إدعاء للنيابة العامّة ضدهم"، بحسب البيان الصادر عن الشرطة.


المرحوم محمود جبر

يذكر أنّه كان قد تمّ إصدار أمر حظر نشر وتجديده مرارًا في هذه القضية، إلى أنّ كشفت الشرطة اليوم عن تفاصيل التحقيقات. 

وأوضح الناطق بلسان شرطة القدس في بيانه أنّه "تمّت المباشرة بالتحقيقات بعد إستلام بلاغ في الشرطة، يوم الاثنين 13.11.2017، قرابة الساعة 01:00 ليلًا، حول إصابة رجل جرّاء تعرّضه لاطلاق رصاص على مدخل منزله في أبو غوش، وهرب مجموعة من المشتبهين الملثمين من المكان، وهم يحملون بأيديهم أدوات قتال وسلاح. هذا، ومع استلام البلاغ وجمع معلومات اولية في الشرطة، تمّ فتح التحقيق ومباشرة جمع الأدلة في مكان تنفيذ الجريمة وخلال وقت قصيرة تمّ التوصل إلى هوية 5 مشتبهين، سكّان أبو غوش، حيث تمّ اعتقالهم في منازلهم واقتيادهم للتحقيق بشبهة التسبب بوفاة، التآمر لتنفيذ جريمة والاعتداء في ظروف خطيرة"، بحسب بيان الشرطة.

ووفقًا للشرطة فإنّ "التحقيقات أشارت إلى أنّ المشتبهين وقبل التوجه إلى منزل القتيل، اجتمعوا سويًة وخططوا لايذاء شخص هم على خلاف معه على خلفية جنائية، وقد علموا أنّ الشخص المذكور سيتواجد بالقرب من منزل الضحية. وقرابة الساعة 00:00 ليلًا وصلوا إلى المكان المذكور وبدأت مواجهات بينهم وبين مجموعة شبّان تواجدوا في المكان وبينهم كان الشخص الذي قصدوه وضربوه. وفي هذا الوقت خرج الضحية من منزله ليستكشف سبب الجلبة الصادرة فلاحظ وجود الاعتداء العنيف وطلب من المتواجدين الكف عن الامر وعندها تمّ إطلاق الرصاص باتجاهه، وفرّ المشتبهون على الفور من المكان، ليتمّ اقرار وفاة الضحية بعد وقت قصير"، بحسب ما ورد من الشرطة. 

وأوضحت الشرطة أيضًا أنّه: "تمّ تمديد اعتقال المشتبهين مرارًا، عبر المحكمة، وقد تمّ تقديم تصريح إدعاء عام ضدهم، على أن يتم تقديم لائحة إتهام بحقهم خلال الأيام القليلة القادمة"، إلى هنا بيان الشرطة.


صورة من مكان تنفيذ الجريمة

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