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فك رموز جريمة محمود جبر من أبو غوش

كان قد تمّ إصدار أمر حظر نشر وتجديده مرارًا في هذه القضية، إلى أنّ كشفت الشرطة اليوم عن تفاصيل التحقيقات

الناطق بلسان شرطة القدس:

المشتبهون وقبل التوجه إلى منزل القتيل، اجتمعوا سوية وخططوا لايذاء شخص هم على خلاف معه على خلفية جنائية، وقد علموا أنّ الشخص المذكور سيتواجد بالقرب من منزل الضحية

قرابة الساعة 00:00 ليلًا وصلوا إلى المكان المذكور وبدات مواجهات بينهم وبين مجموعة شبّان تواجدوا في المكان وبينهم كان الشخص الذي قصدوه وضربوه

في هذا الوقت خرج الضحية من منزله ليستكشف سبب الجلبة الصادرة فلاحظ وجود الاعتداء العنيف وطلب من المتواجدين الكف عن الامر وعندها تمّ إطلاق الرصاص باتجاهه

فرّ المشتبهون على الفور من المكان، ليتمّ اقرار وفاة الضحية بعد وقت قصير



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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-12-28 18:21:02 A نشر: 2017-12-28 18:21:02 A