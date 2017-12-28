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فنانين فن عربي أجرأ تصريحات نجوم الوسط الفني لعام 2017

فنانين

أجرأ تصريحات نجوم الوسط الفني لعام 2017
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أجرأ تصريحات نجوم الوسط الفني لعام 2017

سنذكر لكم فيما يلي أهمّ التصريحات وأكثرها تداولا بين النشطاء وعلى الصفحات الرئيسية على المجلات والجرائد الفنية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-31 18:44:46 A A

أثارت الكثير من تصريحات نجوم من الوسط الفني العربي ضجة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ودالات واسعة، سنذكر لكم أهمّها وأكثرها تداولا بين النشطاء وعلى الصفحات الرئيسية على المجلات والجرائد الفنية.


صاحبات اجرأ التصريحات لعام 2017

شيرين رضا: أكثر من طالها هجوم بسبب تصريحاتها كانت الفنانة شيرين رضا والتي أثارت مؤخرًا جدلا حول تصريحها الذي قالت فيه بأنّ هناك مؤذنين من يعتبر صوتهم جعيرا ويجب ايقافهم لانهم يؤثرون على السياحة في مصر.

الإعلامية ريهام سعيد: أوافق على خيانة زوجي في حالة إن سامحني هو أيضا على الخيانة، وبذلك يكون الطرفان على قدر واحد من السماحة.

الفنانة سمية الخشاب: فاجأت جمهورها بروايتها لأحد المواقف الجريئة: تم طردي من المدرسة بسبب مغازلتي لمدرس يشبه حسين فهمي.

الفنان أحمد الفيشاوي: الذي صرّح عن إدمانه المواد المخدرة والخمور وحبه للفنانة شيرين رضا.

الفنانة اللبنانية نيكول سابا: أغرب الطلبات التي تتلقاها من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي منها: "عايزين نشوف قدمك".

الفنانة سلوى خطاب: اللي يعتزل ويقول إحنا توبنا مش فنانين حقيقيين واللي ميحترمش المهنة يتركها أفضل، ومن تدعي أنها تركت الفن من أجل التوبة يبقى أكيد كانت بتعمل حاجة غلط مش فن.

ماسا دياب والذي اعتبر تصريحها من التصريحات الاجرا حيث قالت: إن 70% ممن يعملون في مجال الفن في العالم مثليين جنسيا لكن يختبئون ولا يكشفون الأمر.

 

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