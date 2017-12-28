مجلس عبلين المحلي يشرع بتنفيذ مشاريع منشأت رياضية جديدة في القرية

تنضم هذه المشاريع الى مشاريع اخرى يقوم بها المجلس

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يقوم مجلس عبلين المحلي وقسم الرياضة به بالعمل على انجاز بعض المشاريع الحيوية الرياضية في القرية، اذ تشهد القرية ورشات عمل لتنفيذ مشاريع منشآت رياضية جديدة، منها ملاعب كرة قدم للتدريب، وغرفة لياقة بدنية، بالاضافة الى تغيير وتجديد الاضاءة في القاعة الرياضية القديمة وبناء قاعة رياضية حديثة، وزراعة ملعب كرة القدم البلدي بالعشب الشتوي ليظهر بحلة جديدة.



صور من مشاريع التطوير

وتنضم هذه المشاريع الى مشاريع اخرى يقوم بها المجلس في المجال التعليمي. وسينعم ابناء القرية من منشأت عديدة ستوفر لهم المساحة والمجال للتالق والتقدم بالمجال الرياضي.