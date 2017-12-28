نتنياهو للمتظاهرين في عين ماهل: ضد من تتظاهرون؟ اخجلوا من أنفسكم!
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
الحكومات السابقة تحدّثت كثيرًا عن أبناء الأقليات ودمجها في المجتمع الإسرائيلي، وكله كان كلامًا بالهواء، لكن الحكومة برئاستي هي التي قدّمت الميزانيات واستثمرت الأموال في المجتمع العربي وبلداته بشكل حقيقي وفعلي
غالبية مواطني الدولة العرب يريدون أن يكونوا جزءًا من مستقبل إسرائيل، وهم يدركون تمامًا أنّ إسرائيل هي مستقبل المنطقة كما تدرك الدول العربية أيضًا، ولذا هم يريدون أن يكونوا جزءًا من هذا الانجاز
عند وصولي رأيت مجموعة من المتظاهرين في الخارج، وهم يحملون اللافتات والاعلام ومنها اعلام فتح وأنا أتوجه لهم وأسألهم ضد من تتظاهرون؟
ضد من تتظاهرون؟ ضد من أقام مستشفى على الحدود الشمالية لتقديم العلاج للجرحى من القتال الدائر في سورية؟ اخجلوا من أنفسكم..
وليد أبو ليل رئيس مجلس عين ماهل:
انا مستغرب من مازن غايم فقد اتصلت به مرات كثيرة ولم يجب على الهاتف على الرغم من التنسيق بيننا في الزيارة الاولى
كان هناك تنسيق مع اللجنة القطرية حول الزيارة المؤجلة وكانت هناك موافقة لكن لا اعرف لماذا تغيّر كل شيء
لماذا مازن غنايم وقف الآن ضد الزيارة ووقف الى جانب المتابعة؟
المشاركون في الوقفة من خارج البلدة وسأضع يدي بأيدي اليهود رغم أنف الجميع
هاني مرزوق مسؤول إعلامي للمجتمع العربي في مكتب نتنياهو:
نتنياهو يولي أهمية بالغة وقصوى للمجتمع العربي، حيث يعمل مع الحكومة على دعم مشاريع التطوير في مختلف البلدات العربية من أقصى الشمال حتى الجنوب
أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمة ألقاها في عين ماهل اليوم، خلال حفل أقامه المجلس المحلي برئاسة وليد أو ليل "لتكريمه" أنّ غالبية مواطني الدولة العرب يريدون أن يكونوا جزءً من مستقبل إسرائيل"، ووجه نتنياهو انتقادًا للمتظاهرين ضده في البلدة، قائلًا " ضد من تتظاهرون؟ اخجلوا من أنفسكم!"، كما قال.
فيديو خلال كلمة نتنياهو في عين ماهل
وكان قد وصل نتنياهو ووفد مرافق له الى بلدة عين ماهل عصر اليوم، بينهم وزير الاسكان يوئاف غلانط ونائبه جاكي ليفي، بعد تلقيه دعوة من رئيس المجلس وليد أبو ليل وذلك لـ"تكريمه" بعد التوقيع على اتفاقية التطوير الشامل للبلدات العربية (الخطة 922) وهي الزيارة التي سبق وتأجلت بسبب احداث الاقصى. ويشار إلى أنّه بالتزامن مع وصول نتنياهو تمّ تنظيم وقفة احتجاجية ضد الزيارة دعت اليها لجنة المتابعة وقوى وطنية من البلدة.
نتنياهو خلال كلمته
كلمة نتنياهو
وافتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته، بشكر الوزير غلانط ورئيس بلدية الناصرة ورئيس بلدية نتسيرت عيليت ورئيس مجلس عين ماهل وجمهور الحضور، قائلًا :"إسرائيل تمثل التقدم والتطور والمستقبل والغد في المنطقة"، وأكّد أنّ:"هناك تعاون بين دول المنطقة وبين إسرائيل كما لم يكن بالسابق مرة، فهم يعلمون أن التعاون مع اسرائيل هو ضروري وحيوي من اجل محاربة الإسلام المتطرف.. رغم أن فهم المواطنين العرب في الدول العربية لهذه الحقيقة يمرّ بشكل بطيء لكنه يحدث وبما أنّ اسرائيل هي المستقبل في المنطقة أريد من جميع مواطنينا، عربًا ويهودًا، أن يشاركوا في الأمر".
وأضاف نتنياهو:"الحكومات السابقة تحدّثت كثيرًا عن أبناء الأقليات ودمجها في المجتمع الإسرائيلي، وكله كان كلامًا بالهواء، لكن الحكومة برئاستي هي التي قدّمت الميزانيات واستثمرت الأموال في المجتمع العربي وبلداته بشكل حقيقي وفعلي". وأضاف:"نحن نعمل في مختلف المجالات في البلدات العربية، وأيضًا نعمل على مكافحة العنف في المجتمع العربي وأدعو لاحترام القانون وتنفيذه. وكذلك الامر بالنسبة لقضية البناء".
وقال نتنياهو في كلمته أيضًا:"نحن ندرك أنّ غالبية مواطني الدولة العرب يريدون أن يكونوا جزءًا من مستقبل إسرائيل، وهم يدركون تمامًا أنّ إسرائيل هي مستقبل المنطقة كما تدرك الدول العربية أيضًا، ولذا هم يريدون أن يكونوا جزءًا من هذا الانجاز".
وتابع نتنياهو:"عند وصولي رأيت مجموعة من المتظاهرين في الخارج، وهم يحملون اللافتات والاعلام ومنها اعلام فتح، وأنا أتوجه لهم وأسألهم ضد من تتظاهرون؟ ضد من تتظاهرون؟ ضد دولة تحافظ على الانسان في الوقت الذي قتل فيها بالحروب حولكم الملايين من سورية وليبيا وغيرها؟ ضد من تتظاهرون؟ ضد من أقام مستشفى على الحدود الشمالية لتقديم العلاج للجرحى من القتال الدائر في سورية؟ اخجلوا من أنفسكم.."، على حدّ تعبيره.
وليد أبو ليل ينتقد غنايم
وقال وليد أبو ليل في حديث لموقع العرب: "كان هناك تنسيق مع اللجنة القطرية حول الزيارة المؤجلة وكانت هناك موافقة لكن لا اعرف لماذا تغيّر كل شيء ولماذا مازن غنايم وقف الآن ضد الزيارة ووقف الى جانب المتابعة وانا مستغرب من مازن غايم فقد اتصلت به مرات كثيرة ولم يجب على الهاتف".
وحول الوقفة الاحتجاجية ضد زيارة نتنياهو، قال وليد أبو ليل: "يشارك في المظاهرة فقط 140 شخصا وهم ليسوا من عين ماهل اما هنا في القاعة يشارك في التكريم 500 شخص وهذا يدل على النجاح كما وأحيي الجماهير العربية والضيوف وأريد ان نضع ايدينا بأيدي اليهود وان نعيش مع اليهود بسلام رغم أنف الجميع ولن اسمح بتخريب البلدة".
أبو ليل يكرّم نتنياهو
أبو ليل ونتنياهو
وقال هاني مرزوق مسؤول إعلامي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة: "رئيس الحكومة يولي أهمية بالغة وقصوى للمجتمع العربي، حيث يعمل مع الحكومة على دعم مشاريع التطوير في مختلف البلدات العربية من أقصى الشمال حتى الجنوب، ضمن الضرورة الملحة لدعم المجتمع العربي، ومتابعة تنفيذ الخطط الخماسية". وقال وليد أبو ليل أمام الحضور: "نتنياهو أنت رجل السلام والامن نحبك من صميم قلبنا". واضاف: "مسطح البلدة 5 آلاف دونم ونطالب بتوسيعه كما ونهدف الى زيادة المشاريع العمرانية ومساعدة الأزواج الشابة".
هذا وحضر الى التكريم كل من :علي سلام رئيس بلدية الناصرة، رونين بلوط رئيس بلدية نتسيرت عيليت، وزير الاسكان يوآف جالانت ونائب الوزير جاكي ليفي.
وصول نتنياهو الى عين ماهل
وليد أبو ليل رئيس مجلس عين ماهل
هاني مرزوق مسؤول إعلامي في مكتب نتنياهو
بعد التوقيع على الاتفاقية