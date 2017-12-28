Like

نتنياهو للمتظاهرين في عين ماهل: ضد من تتظاهرون؟ اخجلوا من أنفسكم!

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

الحكومات السابقة تحدّثت كثيرًا عن أبناء الأقليات ودمجها في المجتمع الإسرائيلي، وكله كان كلامًا بالهواء، لكن الحكومة برئاستي هي التي قدّمت الميزانيات واستثمرت الأموال في المجتمع العربي وبلداته بشكل حقيقي وفعلي

غالبية مواطني الدولة العرب يريدون أن يكونوا جزءًا من مستقبل إسرائيل، وهم يدركون تمامًا أنّ إسرائيل هي مستقبل المنطقة كما تدرك الدول العربية أيضًا، ولذا هم يريدون أن يكونوا جزءًا من هذا الانجاز

عند وصولي رأيت مجموعة من المتظاهرين في الخارج، وهم يحملون اللافتات والاعلام ومنها اعلام فتح وأنا أتوجه لهم وأسألهم ضد من تتظاهرون؟

ضد من تتظاهرون؟ ضد من أقام مستشفى على الحدود الشمالية لتقديم العلاج للجرحى من القتال الدائر في سورية؟ اخجلوا من أنفسكم..

وليد أبو ليل رئيس مجلس عين ماهل:

انا مستغرب من مازن غايم فقد اتصلت به مرات كثيرة ولم يجب على الهاتف على الرغم من التنسيق بيننا في الزيارة الاولى



كان هناك تنسيق مع اللجنة القطرية حول الزيارة المؤجلة وكانت هناك موافقة لكن لا اعرف لماذا تغيّر كل شيء



لماذا مازن غنايم وقف الآن ضد الزيارة ووقف الى جانب المتابعة؟



المشاركون في الوقفة من خارج البلدة وسأضع يدي بأيدي اليهود رغم أنف الجميع​





هاني مرزوق مسؤول إعلامي للمجتمع العربي في مكتب نتنياهو:

نتنياهو يولي أهمية بالغة وقصوى للمجتمع العربي، حيث يعمل مع الحكومة على دعم مشاريع التطوير في مختلف البلدات العربية من أقصى الشمال حتى الجنوب

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...

من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-12-28 15:35:24 A نشر: 2017-12-28 15:35:24 A