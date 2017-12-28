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شباب وصبايا ازياء أجمل إطلالات إليسا في 2017.. أنوثة ورقي! صور

شباب وصبايا

أجمل إطلالات إليسا في 2017.. أنوثة ورقي!
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أجمل إطلالات إليسا في 2017.. أنوثة ورقي! صور

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-31 14:18:51 A A

تُعرف النجمة اللبنانية اليسا بعشقها للموضة والأزياء وأسلوبها الخاص والفريد بإنتقاء إطلالاتها، وهي لا تتردد بالتفنن بدمج الاقمشة والتفاصيل التي تضفي المزيد من التألق على اختياراتها..اليك مجموعة صور لأبرز أجمل إطلالات إليسا في 2017، المناسبة للسهرات وكذلك للخروجات النهارية أو المسائية.. استوحي ما يناسبك! 

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