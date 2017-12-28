أجمل إطلالات إليسا في 2017.. أنوثة ورقي! صور
هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
تُعرف النجمة اللبنانية اليسا بعشقها للموضة والأزياء وأسلوبها الخاص والفريد بإنتقاء إطلالاتها، وهي لا تتردد بالتفنن بدمج الاقمشة والتفاصيل التي تضفي المزيد من التألق على اختياراتها..اليك مجموعة صور لأبرز أجمل إطلالات إليسا في 2017، المناسبة للسهرات وكذلك للخروجات النهارية أو المسائية.. استوحي ما يناسبك!
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك