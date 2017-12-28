إليسا تتضامن مع الطفل السوري كريم.. صورة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضامنت من خلالها مع الطفل السوري "كريم"، والذي فقد والدته وإحدى عينيه، في غارة على مدينة الغوطة السورية.



اليسا عبر صفحتها على تويتر

وظهرت إليسا في الصورة وهي تخفي إحدى عينيها، إشارة إلى فقدان كريم إحدى عينيه، وطالبت جمهورها ومتابعيها بمشاركة ونشر الصورة على أوسع نطاق، كما طالبتهم بالتضامن مع الطفل السوري. ونشر صور مماثلة ليرى العالم مأساة هذا الطفل ومحاولة مساعدته بكل الطرق الممكنة.