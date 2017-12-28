بالصور: مهرجان البيض والطحين في اسبانيا

يقام منذ نحو 200 عام، مهرجان تراشق البيض والطحين في اسبانيا وبالتحديد في بلدة ألبي التي تقع جنوب شرق إسبانيا، حيث يرتدي المشاركين ملابس ملونة وأقنعة لحماية أعينهم. كما ويرتدي المشاركون الزي العسكري.



من اجواء المهرجان

هذا ويشار إلى أن هذه المعارك الكوميدية بين المشاركين في هذا المهرجان تقام كل 28 من كانون الاول من كل عام، كما ويطلق على هذا اليوم بيوم الأبرياء. ويجسد أبناء البلدة معارك كانت تحدث في السابق ولكن يستعملون من خلالها البيض والدقيق/ الطحين.