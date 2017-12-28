اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف بالصور: مهرجان البيض والطحين في اسبانيا

كوكتيل

مهرجان البيض والطحين في اسبانيا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالصور: مهرجان البيض والطحين في اسبانيا

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-29 16:30:24 A A

يقام منذ نحو 200 عام، مهرجان تراشق البيض والطحين في اسبانيا وبالتحديد في بلدة  ألبي التي تقع جنوب شرق إسبانيا، حيث يرتدي المشاركين ملابس ملونة وأقنعة لحماية أعينهم. كما ويرتدي المشاركون الزي العسكري.


من اجواء المهرجان

هذا ويشار إلى أن هذه المعارك الكوميدية بين المشاركين في هذا المهرجان تقام كل 28 من كانون الاول من كل عام، كما ويطلق على هذا اليوم بيوم الأبرياء. ويجسد أبناء البلدة معارك كانت تحدث في السابق ولكن يستعملون من خلالها البيض والدقيق/ الطحين.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفركنا: الطائفة الاسلامية تقوم بزيارة معايدة | [2600 قراءة]
2 البعنة: اصابة طفل بجراح خطيرة اثر سقوط بوابة عليه | [2600 قراءة]
3 مقتل 6 عسكريين مصريين بينهم ضابط في سيناء | [2600 قراءة]
4 وطني الحالم يسهر/ يوسف حمدان | [2600 قراءة]
5 احباط صفقة حشيش في عيلوط | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 الأب رائد ابو سحلية يلتقي علي سلام رئيس بلدية الناصرة | [0 مشاركة]
3 سطو مسلح على محل تجاري في الناصرة | [0 مشاركة]
4 استشهاد 11 فلسطينيًا منذ إعلان ترامب | [0 مشاركة]
5 آرسنال يتعادل مع ليفربول في مهرجان أهداف بالدوري | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab