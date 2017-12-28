مالطا.. وجهة سياحية رائعة لرأس السنة

لتقضية أجمل وامتع الاوقات في ليلة رأس السنة، سنعرّفكم على واحدة من اجمل الوجهات السياحية وهي مالطا، مالطا هي أكبر الجزر الرئيسية الثلاث التي تشكل الأرخبيل المالطي . ويشار إليها أحيانا بإسم فاليتا لأغراضها الإحصائية وللتمييز بين الجزيرة الرئيسية للبلاد.



الأضواء في مالطا استقبالا بالعام الجديد

تقع مالطا في وسط البحر الأبيض المتوسط مباشرة جنوب ايطاليا وشمال ليبيا. وتبلغ المساحة الإجمالية للجزيرة هي 246 كيلومتر مربع (95 ميل مربع) . العاصمة هي فاليتا ، أكبر مدينة أورمي وأكبر محلة هو بيركيركارا. تتكون الجزيرة من العديد من المدن الصغيرة ، التي تشكل معا احد أكبر المناطق الحضرية والتي يبلغ عدد سكانها 409259 . تتميز بإطلالات على التلال المنخفضة والمشرفة على الحقول.

تابعوا هذه الصور من احتفالات عيد الميلاد في مالطا والاستعداد للاحتفال برأس السنة الميلادية حيث تودّع عاما وتستقبل عاما جديدة باجواء مليئة بالأمل والحياة والفرح.