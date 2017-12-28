الصين: تدشين أطول وأعلى جسر زجاجي بالعالم

الغرض من بنائه هو جذب السياح للاستمتاع بمشاهدة منظر فريد من نوعه فوق جرفٍ صخري

افتتحت الصين في منطقة هونغياغو في الشمال أطول وأعلى جسر زجاجي في العالم والذي اجتذب في يوم تدشينه الاول قرابة الـ3000 سائح، حيث يبلغ طول الجسر الزجاجي ما يقارب الـ488 مترا بعرض أربعة أمتار وارتفاعه بلغ 218 مترا، وهو معلق فوق وادٍ بين قمتي جبلين شديدي الانحدار.



الجسر المعلق

ويشار إلى أنّ الغرض من بنائه هو جذب السياح للاستمتاع بمشاهدة منظر فريد من نوعه فوق جرفٍ صخري. وذكر بعض السياح الذين استخدموا الجسر أنهم: "لم يهابوا الارتفاع الشاهق للجسر طالما أن المنظر بالروعة التي شاهدوها".