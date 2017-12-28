اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية الصين: تدشين أطول وأعلى جسر زجاجي بالعالم

أخبار

الصين: تدشين أطول جسر زجاجي بالعالم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الصين: تدشين أطول وأعلى جسر زجاجي بالعالم

الغرض من بنائه هو جذب السياح للاستمتاع بمشاهدة منظر فريد من نوعه فوق جرفٍ صخري

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-28 18:55:31 A A

افتتحت الصين في منطقة هونغياغو في الشمال أطول وأعلى جسر زجاجي في العالم والذي اجتذب في يوم تدشينه الاول قرابة الـ3000 سائح، حيث يبلغ طول الجسر الزجاجي ما يقارب الـ488 مترا بعرض أربعة أمتار وارتفاعه بلغ 218 مترا، وهو معلق فوق وادٍ بين قمتي جبلين شديدي الانحدار.


الجسر المعلق

ويشار إلى أنّ الغرض من بنائه هو جذب السياح للاستمتاع بمشاهدة منظر فريد من نوعه فوق جرفٍ صخري. وذكر بعض السياح الذين استخدموا الجسر أنهم: "لم يهابوا الارتفاع الشاهق للجسر طالما أن المنظر بالروعة التي شاهدوها".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ام الفحم: سطو مسلح على محل تجاري وسرقة مبلغ من المال | [3900 قراءة]
2 جرحى في انفجار بمتجر في مدينة سان بطرسبورغ الروسية | [3900 قراءة]
3 تقارير إسرائيلية: القوات السورية قريبة من حدودنا | [3900 قراءة]
4 نتنياهو يؤكد زيارته لبلدة عين ماهل للمشاركة في حفل | [2600 قراءة]
5 اخلاء مدرسة عين غليم | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 لصحة ممتازة.. عليك بالورق الأخضر | [0 مشاركة]
3 يوم قمة للحذر على الطرقات في نعمت كفرقرع | [0 مشاركة]
4 ريد فيلفت كب كيك كوكيز.. صحتين وعافية | [0 مشاركة]
5 كعكة الشوكولاطة بصلصة الفادج والمارشميلو | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab