بركة خلال المظاهرة الاحتجاجية على زيارة نتنياهو لعين ماهل: يجب تكريمك بالصرامي على وجهك

الشيخ حسام أبو ليل:

العار ليس على أهل عين ماهل إنما على رئيس المجلس لوحده

محمد بركة:

اذا دخل نتنياهو الى قرية عربية يجب أن يُقابل بالصرامي على وجهه



تكريم المأفون نتنياهو عار ولا نكرم من يحاصر غزة ويحاول اغتيال عروبة القدس​



سيدة مشاركة في الوقفة:



نستنكر قيام رئيس المجلس بتكريم شخصية مثل نتنياهو ويجب مقاطعة الرئيس على هذا الاستقبال

ناشطة اجتماعية سياسية:

اغلبية مواطني عين ماهل يرفضون هذا التكريم، للأسف الاعلام الاسرائيلية تملأ بلدة عين ماهل وكل شخص شريف ولديه كرامة سيفهم مدى خطورة استقبال نتنياهو اليوم

أقيمت بعد ظهر اليوم الخميس وقفة في بلدة عين ماهل احتجاجًا على زيارة نتنياهو للبلدة وذلك بمشاركة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة واعضاء كنيست وقيادات وناشطين اجتماعيين وسياسيين. هذا ورفع المشاركون شعارات كتب عليها "تكريم نتنياهو لا يشرفني"، "قاطع! فاستقبالك ومشاركتك وصمة عار"، "جبل سيخ لاصحابه مش لنتنياهو وكلابه"، "من بلدي طلع القرار ما بتكرم هالاشرار"، "عين ماهل وطنية ما بتخون القضية"، "بلدنا عربية ما بتكرم فاشية"، "تحية مهلاوي للقدس العربية". وهتف المشاركون ايضا: "يا للعار على تكريم الجزار، "عين ماهل أبية بوحدتها الوطنية".



تغطية تلفزيون العرب للتظاهرة



وقالت سيدة مشاركة في الوقفة: "نستنكر قيام رئيس المجلس بتكريم شخصية مثل نتنياهو ويجب مقاطعة الرئيس على هذا الاستقبال". وقالت ايضا ناشطة اجتماعية سياسية مشاركة في الوقفة: "اغلبية مواطني عين ماهل يرفضون هذا التكريم، للأسف الاعلام الاسرائيلية تملأ بلدة عين ماهل وكل شخص شريف ولديه كرامة سيفهم مدى خطورة استقبال نتنياهو اليوم".

الشيخ حسام أبو ليل: العار فقط على رئيس عين ماهل

وألقى الشيخ حسام أبو ليل كلمة امام الحشود قال خلالها: "العار ليس على أهل عين ماهل إنما على رئيس المجلس لوحده".



محمد بركة والشيخ حسام أبو ليل خلال خطابهما



محمد بركة: يجب أن يُقابل نتنياهو بالصرامي

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة: "من يحاول أن يفرق بيننا فإن هذه التفرقة مرفوضة علي، أنا اتردد على عين ماهل ربما منذ عشرات السنين وما عرفتها الا خير بلد، متآخية ومتحابة ولذلك كل من تسوّل له نفسه لتمرير زيارة المأفون نتنياهو هذه التفرقة مردودة عليه، على ماذا نكرم نتنياهو؟ نحن نكرم انتماءنا وشعبنا ومقدساتنا ومستقبل اطفالنا ولا نكرم من يعتدي علينا، لا نكرم من يحاصر غزة، ولا نكرم من يبني المستوطنات في الضفة، ولا نكرم من يحاول أن يغتال عروبة القدس الاسلامية والمسيحية، لا نكرم من يسن القوانين ضدنا ومن يميز ضدنا ومن سلب أرضنا، ومن مثل عين ماهل هذه القرية العزيزة الغالية المحاطة من الجهات الأربع بأراضي نتسيرت عيليت الدخيلة على هذه المنطقة".

وقال: "اذا دخل نتنياهو الى قرية عربية يجب أن يُقابل بالصرامي على وجهه". واضاف: "تكريم المأفون نتنياهو عار ولا نكرم من يحاصر غزة ويحاول اغتيال عروبة القدس​".



انتشار مكثف للشرطة

هذا وانتشر افراد الشرطة اليوم بشكل مكثف منذ ساعات الصباح في بلدة عين ماهل وذلك قبل زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للبلدة في حفل لتكريمه بعد التوقيع على اتفاقية التطوير الشامل للبلدات العربية (الخطة 922) وهي الزيارة التي سبق وتم تأجيلها سابقا بسبب احداث الاقصى، وقد اثار الاعلان عن هذه الزيارة موجة عاصفة من الردود كما وتم رفع علم فلسطين على احد البيوت في البلدة.

بيان مكتب رئيس المتابعة

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس لجنة المتابعة العليا حول التظاهرة، ما يلي:"قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته أمام الحشود المتظاهرة اليوم الخميس في قرية عين ماهل، تصديا لقرار رئيس المحلس المحلي بتكريم بنيامين نتنياهو، إن نتنياهو يقود أشرس حكومة عنصرية، وهو المحرّض الأول على شعبنا وجماهيرنا، ويُفترض أنه إذا دخل الى واحدة من قرانا، أن يُستقبل بالصرامي على وجهه لا أن يكرّم".

وزاد البيان:"وكان المئات من أهالي قرية عين ماهل، قد تظاهروا اليوم على مدى ساعات، رفضا وتصديا لقرار رئيس مجلس عين ماهل بتكريم رئيس الوزراء العنصري بنيامين نتنياهو، وسط غضب شعبي واسع النطاق. وشارك في التظاهرة، وفود سياسية وقيادات أحزاب والنائبان من القائمة المشتركة جمال زحالقة وعايدة توما.

وافتتح بركة كلمته قائلا، أنا محمد سعيد بركة، ابن عين ماهل، وأخي الشيخ حسام أبو ليل، إبن صفورية، و"اللي مش عاجبه، فليشرب من بحر غزة"، كما قال القائد الخالد أبو عمار. فأنا أتردد على عين ماهل منذ عشرات السنين، وما عرفتها إلا خير بلد متآخية، متراصة. ولذا فإن كل من تسول له نفسه بتكريم نتنياهو، وأن يُقدم على العار الآخر، وهو التفريق بين أبناء الشعب الواحد، فهذه تفرقة مردودة عليه شخصيا وحدة".

وسأل بركة، على ماذا يكرّم نتنياهو؟ فعين ماهل ليست في هذا التكريم، فشعبنا يكرّم انتماءنا وهويتنا، وأجيالنا الناشئة. ولن يكرم من يغتالنا، ويسلب اراضينا ويحاصر غزة، ويحاول أن يغتال عروبة القدس واسلامية القدس ومسيحية القدس. لا نكرم من يسن القوانين العنصرية ضدنا، ومن يميز ضدنا. ومن مثل قرية عين ماهل نكبت بهذا القدر، حتى باتت محاصرة من الجهات الأربع بـ "نتسيرت عيليت" الدخيلة على المكان، على حساب أراضي الناصرة وقرى المنطقة".

وقال بركة، إنه "إذا يفترض أن دخل نتنياهو قرية عربية، أن يقابل بالصرامي على وجهه. هذا نتنياهو الذي يحرض على شعبنا وعلى جماهيرنا وعلى نوابنا، وهو الذي يصر على سن قانون القومية الذي يلغي هويتنا ووجودنا، بينما نحن أصحاب الأرض والوطن، نتكلم لغة الأرض، والأرض تتلك لغتنا". وشدد بركة على أنّ "تكريم نتنياهو هو اهانة لمن قرر تكريمه. وحيا أهالي قرية عين ماهل التي وقفت وقفة عز ضد هذا العار، وحيّا الغالبية الساحقة من أعضاء المجلس المحلي الذين وقفوا ضد التكريم"، بحسب البيان.



من اليمين الشيخ حسام أبو ليل