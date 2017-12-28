اغلاق
اغلاق
منبر العرب شعر بيت الجار/ قصيدة بقلم: ليليان بشارة - منصور

منبر العرب

بيت الجار/ بقلم: ليليان بشارة - منصور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بيت الجار/ قصيدة بقلم: ليليان بشارة - منصور

 

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-28 13:38:54 A A

جفّ الزيت
في
سراجات القناديل
واختنق الفتيل في بيت لحم
بيت الجار
المشتعل بفرح الطفل
في كانون
الزارع لشجر الحب في المواسم
يغمض نصف عين
تهاجم الريح ثناياه
يفزع قلبه بردا
يشد الغطاء في محاولة فاشلة
ففي البيت المجاور
زوبعة حكاية
ريح شمطاء
في معركة الازقة المحنطة بذاكرة
رب السماء
لا يخفيها ظلام
لا يصدأها عبق الزمان
لا يُموهها شرك الكلام
ففي فضاء العتبة
صوت المنادي
في الاسواق
والاجراس المُعتّقة
في خوابي الزيت
دليل المسافر
في الطرقات...
في مدينتنا
بصمات البشر
تنقش على الاقدام
وهوية السائرين
تُدون ايقونة على الجبين..
والراية المرتفعة على جبل الزيتون
تردّد الاصوات
بين بائعي الكعك
ووجوه المصلين
يئن باب المدينة..
في كانون
يغفوالمشهد...هنيهة
نمنمة الغريب على الذاكرة
تهز النائم...
فيصيح...

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net   

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ام الفحم: سطو مسلح على محل تجاري وسرقة مبلغ من المال | [3900 قراءة]
2 جرحى في انفجار بمتجر في مدينة سان بطرسبورغ الروسية | [3900 قراءة]
3 تقارير إسرائيلية: القوات السورية قريبة من حدودنا | [3900 قراءة]
4 نتنياهو يؤكد زيارته لبلدة عين ماهل للمشاركة في حفل | [2600 قراءة]
5 اخلاء مدرسة عين غليم | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 لصحة ممتازة.. عليك بالورق الأخضر | [0 مشاركة]
3 يوم قمة للحذر على الطرقات في نعمت كفرقرع | [0 مشاركة]
4 ريد فيلفت كب كيك كوكيز.. صحتين وعافية | [0 مشاركة]
5 كعكة الشوكولاطة بصلصة الفادج والمارشميلو | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab