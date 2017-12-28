عزيزتي الزوجة.. لتجنب الشيخوخة المبكرة: كيف تتعاملين مع حماتكِ؟

حدد الباحثون البريطانيون في كلية ويسكنسون للطب 27 سببًا يؤدي إلى حدوث ضغوط شديدة على الجسم، وعندها يصاب الشخص بأمراض مختلفة منها أمراض مزمنة، كرد فعل لهذا التوتر والضغط العصبي الشديدين

التوتر والعصبية، التي تسببها تصرفات الحماة للزوجة يزيد عمر الدماغ أربع سنوات إضافية، ومن ثم تصاب الزوجة بشيخوخة مبكرة للدماغ، إلى جانب أنها تكون عرضة للإصابة بالخرف والألزهايمر في وقتٍ لاحق، هذا ما نشرته إحصائية في صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، وهو أيضًا ما أكّده الباحثون في هذا الشأن.

تفاصيل الدراسة:

حدد الباحثون البريطانيون في كلية ويسكنسون للطب 27 سببًا يؤدي إلى حدوث ضغوط شديدة على الجسم، وعندها يصاب الشخص بأمراض مختلفة منها أمراض مزمنة، كرد فعل لهذا التوتر والضغط العصبي الشديدين.

الفشل الدراسي والطرد والمشكلات القوية، التي تصيب أحد الوالدين مثل الإدمان، كانت من أهم الأسباب المؤثرة على دماغ الأطفال والمراهقين مع الإصابة بخلل شديد في نظام عمل الدماغ، أما البالغين فكان من أكثر الأسباب المؤثرة على صحة أدمغتهم: فقدان الوظيفة أو موت أحد الوالدين أو موت الزوج أو الزوجة أو البطالة.

المرأة المتزوجة بشكلٍ خاص كان أكثر ما يؤثر عليها هو الضغط العصبي والتوتر، الذي تسببه الحماة المتسلطة والمتدخلة في شؤون المنزل وتربية الأولاد رغمًا عن الزوجة، كل هذه الأسباب تصيب الدماغ البشري بشيخوخة مبكرة، وتضيف أربع سنوات إضافية إلى عمره الحالي وهو الأمر، الذي حذّر منه الأطباء على المدى الطويل.

كيف تتعاملين مع حماتكِ صعبة الطباع؟

ضعي حدودًا واضحة لنفسكِ عند التعامل معها دون أن تشعري زوجكِ بتلك الحدود.

قنني الزيارات إلى أقصر مدة، وأضيفي انشغالات إلى حياتكِ لتصبح عذرًا مقبولًا لعدم زيارتكِ لها بشكل مستمر ومتتالٍ.

ابتعدي عن بدء الكلام في أي موضوعات تثير المشاجرات بينكما، وإن بدأت هي بالحديث حول موضوعٍ ما لإثارة غضبكِ، اصنعي سببًا وهميًا وتهرّبي منها ثم اتركي المكان على الفور.

لا تحاولي تغييرها، فحماتكِ لن تتغير المهم أن تتكيفي مع وجودها ضمن إطار حياتكِ.

إذا كان لا بد من المواجهة في بعض الأحيان، عليكِ التحلي بالأدب وتذكّري أنها امرأة كبيرة، عندها فكري فقط في زوجكِ وأولادكِ وكوني أفضل منها.