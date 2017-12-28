اغلاق
اغلاق
ثقافة جنسية العائلة عزيزتي الزوجة.. لتجنب الشيخوخة المبكرة: كيف تتعاملين مع حماتكِ؟

ثقافة جنسية

لتجنب الشيخوخة المبكرة: كيف تتعاملين مع حماتكِ؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عزيزتي الزوجة.. لتجنب الشيخوخة المبكرة: كيف تتعاملين مع حماتكِ؟

حدد الباحثون البريطانيون في كلية ويسكنسون للطب 27 سببًا يؤدي إلى حدوث ضغوط شديدة على الجسم، وعندها يصاب الشخص بأمراض مختلفة منها أمراض مزمنة، كرد فعل لهذا التوتر والضغط العصبي الشديدين

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-12-29 14:14:07 A A

التوتر والعصبية، التي تسببها تصرفات الحماة للزوجة يزيد عمر الدماغ أربع سنوات إضافية، ومن ثم تصاب الزوجة بشيخوخة مبكرة للدماغ، إلى جانب أنها تكون عرضة للإصابة بالخرف والألزهايمر في وقتٍ لاحق، هذا ما نشرته إحصائية في صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، وهو أيضًا ما أكّده الباحثون في هذا الشأن.

تفاصيل الدراسة:
حدد الباحثون البريطانيون في كلية ويسكنسون للطب 27 سببًا يؤدي إلى حدوث ضغوط شديدة على الجسم، وعندها يصاب الشخص بأمراض مختلفة منها أمراض مزمنة، كرد فعل لهذا التوتر والضغط العصبي الشديدين.

الفشل الدراسي والطرد والمشكلات القوية، التي تصيب أحد الوالدين مثل الإدمان، كانت من أهم الأسباب المؤثرة على دماغ الأطفال والمراهقين مع الإصابة بخلل شديد في نظام عمل الدماغ، أما البالغين فكان من أكثر الأسباب المؤثرة على صحة أدمغتهم: فقدان الوظيفة أو موت أحد الوالدين أو موت الزوج أو الزوجة أو البطالة.

المرأة المتزوجة بشكلٍ خاص كان أكثر ما يؤثر عليها هو الضغط العصبي والتوتر، الذي تسببه الحماة المتسلطة والمتدخلة في شؤون المنزل وتربية الأولاد رغمًا عن الزوجة، كل هذه الأسباب تصيب الدماغ البشري بشيخوخة مبكرة، وتضيف أربع سنوات إضافية إلى عمره الحالي وهو الأمر، الذي حذّر منه الأطباء على المدى الطويل.

كيف تتعاملين مع حماتكِ صعبة الطباع؟
ضعي حدودًا واضحة لنفسكِ عند التعامل معها دون أن تشعري زوجكِ بتلك الحدود.
قنني الزيارات إلى أقصر مدة، وأضيفي انشغالات إلى حياتكِ لتصبح عذرًا مقبولًا لعدم زيارتكِ لها بشكل مستمر ومتتالٍ.
ابتعدي عن بدء الكلام في أي موضوعات تثير المشاجرات بينكما، وإن بدأت هي بالحديث حول موضوعٍ ما لإثارة غضبكِ، اصنعي سببًا وهميًا وتهرّبي منها ثم اتركي المكان على الفور.
لا تحاولي تغييرها، فحماتكِ لن تتغير المهم أن تتكيفي مع وجودها ضمن إطار حياتكِ.
إذا كان لا بد من المواجهة في بعض الأحيان، عليكِ التحلي بالأدب وتذكّري أنها امرأة كبيرة، عندها فكري فقط في زوجكِ وأولادكِ وكوني أفضل منها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفركنا: الطائفة الاسلامية تقوم بزيارة معايدة | [2600 قراءة]
2 البعنة: اصابة طفل بجراح خطيرة اثر سقوط بوابة عليه | [2600 قراءة]
3 مقتل 6 عسكريين مصريين بينهم ضابط في سيناء | [2600 قراءة]
4 وطني الحالم يسهر/ يوسف حمدان | [2600 قراءة]
5 احباط صفقة حشيش في عيلوط | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 الأب رائد ابو سحلية يلتقي علي سلام رئيس بلدية الناصرة | [0 مشاركة]
3 سطو مسلح على محل تجاري في الناصرة | [0 مشاركة]
4 استشهاد 11 فلسطينيًا منذ إعلان ترامب | [0 مشاركة]
5 آرسنال يتعادل مع ليفربول في مهرجان أهداف بالدوري | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab