فريج يطالب بتغيير موعد امتحان نقابة المحاماة المصادف في عيد الفطر

توجه عدد من طلاب المحاماة الذين سيتقدمون للامتحان القريب للنائب عيساوي فريج، بطلب التدخل لدى المسؤولين، من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة

عمّم المكتب البرلماني لرئيس لوبي المتدربين في الكنيست، النائب عيساوي فريج، بيانًا جاء فيه:"أبرق رئيس لوبي المتدربين في الكنيست، عضو الكنيست عيساوي فريج، رسالة الى المحامي آفي نافيه، رئيس نقابة المحامين في البلاد، طالبا منه بتغيير موعد امتحان النقابة الذي تم تحديده لـ 14.6.2018 والذي يصادف اليوم الأول من ايام عيد الفطر السعيد".



النائب عيساوي فريج



وزاد البيان:"ومما جاء في رسالة النائب فريج أنّ "عددا كبيرا من الطلاب يصومون شهر رمضان ومن الصعب عليهم التحضير للامتحان خلال ايام الصوم ناهيك الى ان الامتحان ذاته سيكون في اليوم الاول من ايام عيد الفطر ولذلك اطلب منك تغيير الموعد حتى يتسنى للطلاب الدراسة بالشكل المناسب والتقدم للامتحان، لا سيما وان الامتحان الاخير الذي اجري هذا الشهر كان به العديد من المشاكل التي حالت دون نجاح نسبة عالية من الطلاب، حيث اظهرت النتائج الرسمية ان 66% من الممتحنين لم يجتازوا امتحان النقابة".

وكان قد توجه عدد من طلاب المحاماة الذين سيتقدمون للامتحان القريب للنائب عيساوي فريج، بطلب التدخل لدى المسؤولين، من اجل إيجاد حل لهذه المشكلة"، إلى هنا البيان.