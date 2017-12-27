الطيبي وزحالقة: لجنة المالية أقرت تحويل نحو 500 مليون شيكل للبلدات العربية

قرار الحكومة رقم 922 هو خطة للتطوير الاقتصادي لأبناء الأقليات خلال السنوات 2020-2016، والتي تمت الموافقة عليها خلال شهر كانون الأول 2015 (الخطة الخُماسية)

تواجد في الجلسة النائب د. أحمد الطيبي (القائمة المشتركة - العربية للتغيير)، حيث عبّر عن ارتياحه من موافقة لجنة المالية على البنود المتعلقة بالسلطات العربية المتميزة

أقرت لجنة المالية في الكنيست، اليوم الأربعاء، تحويل مبلغ 294 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، إضافة إلى مبلغ 164 مليون شيكل للسلطات المحلية البدوية، تنفيذًا لـ"خطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي"، وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922. وعلم موقع العرب من النائبين أحمد الطيبي وجمال زحالقة، أعضاء لجنة المالية عن القائمة المشتركة، أنّه "صادقت لجنة المالية على تحويل 494 مليون شيكل للبلدات العربية: 294 مليون للسلطات المتميزة و164 مليون للبدوية وحوالي 37 مليون منح موازنة".



فيديو من الجلسة للنائب أحمد الطيبي





واليكم قائمة السلطات المحلية العربية المتميزة التي ستحصل على الميزانيات طبقًا لتصنيف وزارة الداخلية، على أن تحصل كل بلدة من البلدات على مبلغ 18278 شيكل:

حورة - رهط - باقة الغربية - جت - كفرقاسم - عبلين - بئر المكسور - دير الأسد - طرعان - طمرة - كفركنا- كفرمندا - مجدالكروم - الناصرة - سخنين - عرابة.

أما قائمة السلطات المحلية البدوية فهي كالتالي:

رهط، حورة ، كسيفة، تل السبع، عرعرة النقب، اللقية، شقيب السلام، القسوم، نفيه مدبار.

هذا، وقررت لجنة المالية في جلستها اليوم تحويل مبلغ للسلطات المحلية العربية منها 292.450 مليون للسلطات العربية المتميزة وكذلك 164 مليون للسلطات المحلية البدوية ومبلغ 37.896 مليون هبات موازنة وبإجمالي 494.346 مليون شاقل. وحضر الجلسة النائبان جمال زحالقة واحمد طيبي اللذان طالبا بتمرير الدعم فورًا بلا علاقة او ربط باي امر اخر.





النائبان الطيبي وزحالقة خلال الجلسة



يذكر أنّ قرار الحكومة رقم 922 هو خطة للتطوير الاقتصادي لأبناء الأقليات خلال السنوات 2020-2016، والتي تمت الموافقة عليها خلال شهر كانون الأول 2015 (الخطة الخُماسية). وتعالج الخطة عدة مجالات تتعلق بالمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية، من بينها السلطات المحلية، المواصلات العامة، التربية والتعليم وغيرها.

هذا، وتواجد في الجلسة النائب د. أحمد الطيبي (القائمة المشتركة - العربية للتغيير)، حيث عبّر عن "ارتياحه من موافقة لجنة المالية على البنود المتعلقة بالسلطات العربية المتميزة، وتحويل 292 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، إضافة إلى مبلغ 164 مليون شيكل للسلطات المحلية البدوية". وأضاف الطيبي أنّه "والنائب جمال زحالقة عضوان في لجنة المالية ونتواجد هنا لأهمية الجلسة ومناقشة التحويلات للسلطات المحلية، كما شارك النائب يوسف العطاونة في البحث حول البلدات البدوية".

وتوجه الطيبي لرئيس لجنة المالية مطالبًا بتحويل الميزانيات وقال:"يجب تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية المتميزة بشكل فوري"، وطالب الطيبي أيضًا بعد ربط تحويل الميزانيات بأي أمور أخرى.



قائمة السلطات المحلية العربية المتميزة





قائمة السلطات المحلية البدوية المتميزة