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أخبار عربية وعالمية أردوغان: الأسد إرهابي قتل قرابة مليون من مواطنيه ولا مساعٍ للسلام في وجوده

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أردوغان: الأسد إرهابي ولا مساعي للسلام في وجوده
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أردوغان: الأسد إرهابي قتل قرابة مليون من مواطنيه ولا مساعٍ للسلام في وجوده

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان:

بشار الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة

الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من مواطنيه؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-27 21:07:14 A A

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، انتقادا شديدا للرئيس السوري بشار الأسد، واصفا إياه بالـ"إرهابي"، وقال أردوغان، إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في ظل وجود الأسد. من ناحيتها، ردت وزارة الخارجية السورية على إردوغان، واتهمته بدعم جماعات إرهابية تقاتل الأسد في الحرب، وفق ما نقلت رويترز.


الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تونس اليوم 

ودعت تركيا مرارا إلى رحيل الأسد ودعمت مقاتلي المعارضة، لكنها خففت من حدة مطالبها، منذ أن بدأت تعمل مع روسيا وإيران حليفتي الأسد من أجل إيجاد حل سياسي.

وصرح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في العاصمة تونس "الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة". وأضاف الرئيس التركي: "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من مواطنيه؟.

وعلى الرغم من مطالبة تركيا منذ فترة طويلة برحيل الأسد، إلا أنها تركز الآن بشكل أكبر على خطر المتشددين والمقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم حلفاء لحزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله "يستمر رئيس النظام التركي أردوغان في تضليل الرأي العام في فقاعاته المعتادة، في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سوريا".

 

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