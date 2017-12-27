غرناطة تحتفل بتسلم خريجي جامعة القدس المفتوحة شهادات مزاولة الخدمة الاجتماعية

خلال الاحتفال أعرب الخريجون عن شكرهم وامتنانهم لكلية غرناطة ولجامعة القدس المفتوحة على الدعم المستمر والاهتمام

عمّم مكتب جلال بنا بيانًا صحفيًا، جاء فيه:" احتفلت هذا الأسبوع كلية غرناطة بتسليم شهادات مزاولة الخدمة الاجتماعية لـكوكبة من خريجي جامعة القدس المفتوحة، فقد أُقيم احتفالاً تملؤه البهجة والسرور شارك به الخريجون وذووهم من شتى المدن والقرى في الشمال والمثلث، واستلموا شهادات مزاولة المهنة وارقام تسجيلهم في سجل العاملين الاجتماعيين في اسرائيل، حيث أصبح كل منهم عاملاً اجتماعياً رسمياً ومسجلاً في سجلات العاملين الاجتماعين في وزارة الرفاه الاجتماعي ومزاولة المهنة، الامر الذي يمكنّهم من الالتحاق بسوق العمل في مجال الخدمة الاجتماعية في المؤسسات الرسمية والمدنية والمحلية في اسرائيل".



خلال تسليم الشهادات



وزاد البيان:"وخلال الاحتفال أعرب الخريجون عن شكرهم وامتنانهم لكلية غرناطة ولجامعة القدس المفتوحة على الدعم المستمر والاهتمام. كما وأعرب اهالي الطلاب عن سعادتهم لاستلام ابنائهم شهادات مزاولة مهنه الخدمة الاجتماعية وعن فخرهم وثقتهم العالية والعميقة في كلية غرناطة ممثلة بعميدها الدكتور طه امارة وجامعة القدس المفتوحة التي تعد نبراسا للعلم والمعرفة".



وأضاف البيان:"أما الدكتور طه اماره فقدم التهنئة للعاملين الاجتماعين الجدد باسم رئيس جامعة القدس المفتوحة الاستاذ الدكتور يونس عمرو ووجه الشكر والامتنان لجامعة القدس المفتوحة ولرئيسها ونوابه ولعميد كلية التنمية الاجتماعية د. عماد اشتيه واسرة الجامعة على دعمهم للكلية ولأبنائنا فنحن ابناء الشعب الواحد. وقال:" اننا نعتز بطلبتنا وسعداء بتخرجهم ومزاولتهم للمهنة واندماجهم بسوق العمل. فأنتم بعلمكم ونجاحكم بمثابة السلاح لمحاربة آفات المجتمع ".

وتابع الدكتور طه: "اهنئكم مرة اخرى من كل قلبي واهنئ اهلكم الذين ثابروا على انجاح مسيرتكم التعليمية الأكاديمية من خلال كلية غرناطة. كلي ثقة انكم ستعملون بمهنية وامانة واخلاص. وكما اوفيتكم الوعد، اعدكم أيضاً ان تبقى كلية غرناطة بعميدها وطاقمها المهني الى جانبكم بكل ما تحتاجونه من دعم معنوي وعلمي وتطوير مهني، فأنتم كنتم وستبقون ابناء اسرة غرناطة".

كما وتقدم الدكتور طه لجميع ابناء الشعب من كافة الطوائف باحر التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، متمنياً ان يعم الخير والسلام والطمأنينة ربوع بلادنا الحبيبة"، إلى هنا البيان.