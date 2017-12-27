ريستال ميلادي مع فرقة كلّي لكَ في مدينة الرملة بحضور رئيس البلدية

استمتع الحضور في هذا العرض الميلادي الذي تضمن تراتيل ميلادية منوعة ومؤثرة من أصوات ملائكية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" بمبادرة عضو بلدية الرملة المحامي موسى سابا وتحت رعاية بلدية الرملة ، أقيم ريستال ميلادي مع فرقة " كلّي لكَ " بقيادة الفنان لؤي زهر ،وذلك يوم السبت 23/12/2017 الساعة 19:30 في هيخال هاتربوت – الرملة للطوائف المسيحية في الرملة. حضر الاحتفال رئيس البلدية السيد ميخائيل فيدال وكهنة الطوائف المسيحية في الرملة والراهبات و أبناء الطوائف المسيحية حوالي الخمسمائة شخص. استمتع الحضور في هذا العرض الميلادي الذي تضمن تراتيل ميلادية منوعة ومؤثرة من أصوات ملائكية".