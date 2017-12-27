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أخبار محليات ريستال ميلادي مع فرقة كلّي لكَ في مدينة الرملة بحضور رئيس البلدية

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مدن الساحل ريستال ميلادي مع فرقة كلّي لكَ في مدينة الرملة
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ريستال ميلادي مع فرقة كلّي لكَ في مدينة الرملة بحضور رئيس البلدية

استمتع الحضور في هذا العرض الميلادي الذي تضمن تراتيل ميلادية منوعة ومؤثرة من أصوات ملائكية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-27 03:21:22 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" بمبادرة عضو بلدية الرملة المحامي موسى سابا وتحت رعاية بلدية الرملة ، أقيم ريستال ميلادي مع فرقة " كلّي لكَ " بقيادة الفنان لؤي زهر ،وذلك يوم السبت 23/12/2017 الساعة 19:30 في هيخال هاتربوت – الرملة للطوائف المسيحية في الرملة. حضر الاحتفال رئيس البلدية السيد ميخائيل فيدال وكهنة الطوائف المسيحية في الرملة والراهبات و أبناء الطوائف المسيحية حوالي الخمسمائة شخص. استمتع الحضور في هذا العرض الميلادي الذي تضمن تراتيل ميلادية منوعة ومؤثرة من أصوات ملائكية". 

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