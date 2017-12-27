موظفو الجلبوع في رحلة ترفيهية إلى تل أبيب

تحدث عوفيد نور رئيس المجلس الذي هنأ الموظفين وأثنى على نشاط لجنة الموظفين

شارك موظفو وعمال المجلس الاقليمي الجلبوع في رحلة ترفيهية بتنظيم من لجنة الموظفين ورئيسها ميكي يوسيف، حيث شاركوا لمناطق مميزة وجميلة في تل أبيب.الجولة بدأت في منطقة "سارونا" بتل أبيب، ثم لنفي تسيدك ومناطق أخرى في تل أبيب، وفي النهاية اختتمت الزيارة بأمسية تحدث فيها ميكي يوسيف فبارك الموظفين بمناسبة عيد الأنوار، ثم تحدث عوفيد نور رئيس المجلس الذي هنأ الموظفين وأثنى على نشاط لجنة الموظفين .