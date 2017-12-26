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أخبار محليات عرابة: مسيرة مشاعل انتصارًا للقدس وتنديدا بإعلان الرئيس الامريكي ترامب

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سخنين والمنطقة عرابة: مسيرة مشاعل انتصارًا للقدس وتنديدا بإعلان
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عرابة: مسيرة مشاعل انتصارًا للقدس وتنديدا بإعلان الرئيس الامريكي ترامب

ردد المتظاهرون شعارات “الحرية للقدس والمسجد الأقصى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-26 20:57:46 A A

جرت، مساء الثلاثاء،في مدينة عرابة البطوف، مسيرة مشاعل، من تنظيم حزب الوفاء والاصلاح، شارك فيها المئات من أهالي عرابة والمنطقة، وذلك انتصارا لمدينة القدس وتنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي، في السادس من الشهر الجاري، للقدس عاصمة للمؤسسة الإسرائيلية.


وانطلقت المسيرة بعد صلاة العشاء، من أمام مسجد عرابة الكبير، وحمل المشاركون، شعارات منددة بالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقدانها شرعية الوساطة في أي مفاوضات مستقبلية تجمع الاحتلال بالسلطة الفلسطينية، كما ردد المتظاهرون شعارات “الحرية للقدس والمسجد الأقصى”. 

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