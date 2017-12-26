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جامعات / مدارس

مدير عام للمعارف يلتقي مركّزي المدارس الجماهيريّة
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المدير العام للمعارف يلتقي مركّزي المدارس الجماهيريّة

المدير العام للوزارة طرح على جميع من شارك في هذا اللقاء عدّة أسئلة تتعلّق بنوعيّة البرامج والنّشاطات اللامنهجيّة التي تم تفعيلها في المدارس كأُطر مكمّلة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-26 19:15:33 A A

عمّم كمال عطيلة، الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم (المعارف) للوسط غير اليهودي، بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"إلتقى هذا المساء المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب، مركّزي المدارس الجماهيريّة وذلك في إطار الطاولات المستديرة التي يبادر لها المدير العام للوزارة بهدف الاستماع والاطّلاع منهم عن كثب عن تنفيذ برنامج المدارس الجماهيريّة في الوسط العربي والتي إنبثقت من موارد الخطّة 922 وبرنامج تحدّيات للنهوض بجهاز التّعليم اللا منهجي".


خلال الاجتماع

وزاد البيان:"المدارس الجماهيريّة أقيمت داخل المدارس لإعطاء حلول وتوفير أطر تربويّة لا منهجيّة للطلاب في ساعات بعد الظهر خاصّة في المدن والقرى العربيّة التي تفتقر لقاعات ومراكز جماهيريّة وبنى تحتيّة وفي إطار هذه الخطّة تمّ تعيين مركّزين في جميع المدارس لوضع برنامج فعاليّات ونشاطات لتشجيع الطلاب العرب الإنضمام لمثل هذه الدّورات خاصّة وأنّه وفق معطيات الوزارة فإنّ نسبة الطلاب العرب الذين ينضمون للدّورات قليلة جدّا.
المدير العام للوزارة طرح على جميع من شارك في هذا اللقاء عدّة أسئلة تتعلّق بنوعيّة البرامج والنّشاطات اللامنهجيّة التي تم تفعيلها في المدارس كأُطر مكمّلة، كذلك تمّ التّطرّق لعدد الطلاب الذين شاركوا في هذه الفعاليّات والنّشاطات المختلفة وكذلك طلب المدير العام للوزارة التّعرّف على البرامج المستقبليّة وعن كيفيّة إختيار المرشدين .
شارك في هذا اللقاء مديرة لواء المركز د. عماليا يحيموفيتش التي إستضافت اللقاء ،جلال صفدي مفتّش إدارة المجتمع والشّباب والمفتّشون علي هيكل ، سحر برانسي وغسّان شمّا مدير مركز الإرشاد القطري للمجتمع العربي إضافة لمساعدي المدير العام إيتان فلزنشطاين وكمال عطيله"، إلى هنا البيان.

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