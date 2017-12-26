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مطبخ

طريقة تحضير لحم العجل بصلصة الترياكي
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طريقة تحضير لحم العجل بصلصة الترياكي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-28 15:15:44 A A

المقادير
 - لحم العجل : 500 غراماً (فيليه مقطع شرائح رفيعة)
- النشاء : ملعقتان كبيرتان
- مرق اللحم : كوبان (أو الخضار / حسب الرغبة)
- الصويا صوص : ملعقتان كبيرتان
- السكر البني : ملعقة كبيرة
- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة
- البروكولي : 4 اكواب (مقطع زهرات صغيرة)
- السمسم : ملعقة كبيرة (للتزيين)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
 1. اخلطي النشا والمرق والصويا صوص والسكر وبوردة الثوم في وعاء حتى تمتزج المكونات وتختلط.

2. سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية وأضيفي شرائح اللحم وقلبيها حتى تصبح بنية اللون ويتبخر الماء منها.

3. أضيفي البروكلي وخليط النشا والصويا وقلبي حتى يصبح الخليط سميكاً.

4. ضعي اللحم مع البروكلي والصوص في طبق التقديم وانثري السمسم عليه.

5. قدميه ساخناً إلى جانب الأرز الأبيض. 

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