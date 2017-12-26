المعارف: تسهيلات في إمتحانات البجروت للطلاب العرب وتبكير الامتحانات في رمضان
وزارة التربية والتعليم في بيانها:
أقيمت عدّة جلسات مشتركة بين قسم الإمتحانات وقسم التّعليم العربي بمشاركة نحو 50 مديرا في جهاز التّعليم العربي
من أجل منح الطلاب العرب تسهيلات في شهر رمضان الفضيل تقرّر تبكير موعد تقديم الإمتحانات الخاصّة بطلاب الوسط العربي مثل التّاريخ ، الأدب،اللغة العبريّة ، اللغة العربيّة
قسم الإمتحانات وإبتداء من الإمتحانات القادمة سيوفّر للطلاب النّماذج المترجمة للغة العربيّة
قسم الإمتحانات سيقوم بالتنسيق مع مسؤولي التّعليم في الأوساط المختلفة بلقاء المدراء وإجراء حوار مفتوح معهم بهدف التّقييم والإستعداد لوضع حلول إضافية عند الضّرورة
عمّم كمال عطيلة، الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم (المعارف) للوسط غير اليهودي، بيانًا صحفيًا، أوضح من خلاله أنّ "المدير العام للوزارة شموئيل أبواب أعلن عن عدّة تسهيلات في إمتحانات البجروت خاصّة بطلاب الوسط العربي". وجاء في بيان وزارة التربية والتعليم ما يلي:"في الآونة الأخيرة قام المدير العام للوزارة بعدّة زيارات وجولات لجهاز التّعليم في الوسط العربي إلتقى من خلالها بمئات المدراء وتعرّف عن كثب على بعض الصّعوبات التي يواجهها المدراء من ضمن ذلك إجراء إمتحانات البجروت بطّريقتها الحاليّة وضرورة تقديم حلول لبعض هذه الصّعوبات وفي أعقاب ذلك وبناء على طلب من المدير العام للوزارة أقيمت عدّة جلسات مشتركة بين قسم الإمتحانات وقسم التّعليم العربي بمشاركة نحو 50 مديرا في جهاز التّعليم العربي وعقدت جلسة تلخيصيّة برئاسة المدير العام وتقرّر ما يلي:
المدير العام للوزارة شموئيل أبواب
1. تقديم الامتحانات في شهر رمضان الفضيل :
من أجل منح الطلاب العرب تسهيلات في شهر رمضان الفضيل تقرّر تبكير موعد تقديم الإمتحانات الخاصّة بطلاب الوسط العربي مثل التّاريخ ، الأدب،اللغة العبريّة ، اللغة العربيّة للسّاعة أل-11 صباحا. وأمّا الإمتحانات الخاصّة بكل الأوساط مثل اللغة الإنجليزيّة والرّياضيّات فستُجرى في الساعة أل-12 ظهرا للتسهيل على الطلاب الصّائمين المتقدّمين للإمتحان من جهة ومن جهة أُخرى لتسريح الطلاب غير الممتحنين من المدارس. ومواعيد الإمتحانات تُنشر لاحقا..
2. ترجمة النماذج المتعلّقة بإمتحانات التخنولوجية للغة العربيّة للتسهيل على الطلاب العرب التّقدّم للإمتحان باللغة العربيّة كي لا تشكّل اللغة العبريّة عائقا أمام تحقيق قدراتهم. قسم الإمتحانات وإبتداء من الإمتحانات القادمة سيوفّر للطلاب النّماذج المترجمة للغة العربيّة .
3. قسم الإمتحانات سيقوم بالتنسيق مع مسؤولي التّعليم في الأوساط المختلفة بلقاء المدراء وإجراء حوار مفتوح معهم بهدف التّقييم والإستعداد لوضع حلول إضافية عند الضّرورة. وزارة التّربية تتمنّى لجميع الطلاب النجاح"، إلى هنا البيان.