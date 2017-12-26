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المعارف: تسهيلات في إمتحانات البجروت للطلاب العرب وتبكير الامتحانات في رمضان

وزارة التربية والتعليم في بيانها:

أقيمت عدّة جلسات مشتركة بين قسم الإمتحانات وقسم التّعليم العربي بمشاركة نحو 50 مديرا في جهاز التّعليم العربي

من أجل منح الطلاب العرب تسهيلات في شهر رمضان الفضيل تقرّر تبكير موعد تقديم الإمتحانات الخاصّة بطلاب الوسط العربي مثل التّاريخ ، الأدب،اللغة العبريّة ، اللغة العربيّة

قسم الإمتحانات وإبتداء من الإمتحانات القادمة سيوفّر للطلاب النّماذج المترجمة للغة العربيّة

قسم الإمتحانات سيقوم بالتنسيق مع مسؤولي التّعليم في الأوساط المختلفة بلقاء المدراء وإجراء حوار مفتوح معهم بهدف التّقييم والإستعداد لوضع حلول إضافية عند الضّرورة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-12-26 17:45:09 A نشر: 2017-12-26 17:45:09 A