لائحة إتهام: شابة (28 عامًا) من الناصرة هاجمت واعتدت على ابنتها الصغيرة وزوجها
النيابة العامّة :
اعتادت المتهمة على مهاجمة ابنتها (8 سنوات) في مناسبات عدّة، وفي 3 من بين هذه الحالات تسببت المتهمة لابنتها بإصابات جدّية نتيجة لمهاجمتها
قامت المتهمة أيضًا بمهاجمة زوجها في عدّة مناسبات، وفي 3 من بين الحالات تسببت له بإصابات
المتهمة اعتادت أيضًا على تهديد زوجها بإيذائه، وفي تاريخ 17.12.17 تقدّمت المتهمة بشكوى للشرطة ادعت فيها أنّ زوجها هاجمها، ليتبيّن أنّها قدّمت بلاغًا كاذبًا وأنّها هي من قامت بمهاجمته
قدّمت النيابة العامّة في لواء الشمال (جنائي)، اليوم الثلاثاء، لمحكمة الصلح في مدينة الناصرة، لائحة إتهام وطلب اعتقال حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضد شابة (28 عامًا) من سكّان الناصرة، ونُسبت لها فيها تهم: مهاجمة قاصر، مهاجمة زوجها، توجيه تهديدات وتقديم بلاغ كاذب للشرطة"، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامّة، الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب.
ووفقًا للنيابة العامّة فإنّه يستدل من لائحة الإتهام أنّه "خلال الأشهر الأخيرة الماضية اعتادت المتهمة على مهاجمة ابنتها (8 سنوات) في مناسبات عدّة، وفي 3 من بين هذه الحالات تسببت المتهمة لابنتها بإصابات جدّية نتيجة لمهاجمتها. هذا، وقامت المتهمة أيضًا بمهاجمة زوجها في عدّة مناسبات، وفي 3 من بين الحالات تسببت له بإصابات"، كما ورد في بيان النيابة العامّة.
وبحسب ما ورد في لائحة الإتهام فإنّ :"المتهمة اعتادت أيضًا على تهديد زوجها بإيذائه، وفي تاريخ 17.12.17 تقدّمت المتهمة بشكوى للشرطة ادعت فيها أنّ زوجها هاجمها، ليتبيّن أنّها قدّمت بلاغًا كاذبًا وأنّها هي من قامت بمهاجمته"، بحسب النيابة العامّة.