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لائحة إتهام: شابة (28 عامًا) من الناصرة هاجمت واعتدت على ابنتها الصغيرة وزوجها

النيابة العامّة :

اعتادت المتهمة على مهاجمة ابنتها (8 سنوات) في مناسبات عدّة، وفي 3 من بين هذه الحالات تسببت المتهمة لابنتها بإصابات جدّية نتيجة لمهاجمتها

قامت المتهمة أيضًا بمهاجمة زوجها في عدّة مناسبات، وفي 3 من بين الحالات تسببت له بإصابات

المتهمة اعتادت أيضًا على تهديد زوجها بإيذائه، وفي تاريخ 17.12.17 تقدّمت المتهمة بشكوى للشرطة ادعت فيها أنّ زوجها هاجمها، ليتبيّن أنّها قدّمت بلاغًا كاذبًا وأنّها هي من قامت بمهاجمته

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-12-26 17:46:25 A نشر: 2017-12-26 17:46:25 A