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أخبار محليات الأولاد والشبيبة في البلاد: مدمنو مواقع تواصل وازدياد المخالفات الجنسية بحقهم

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معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت
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الأولاد والشبيبة في البلاد: مدمنو مواقع تواصل وازدياد المخالفات الجنسية بحقهم

معطيات المجلس الوطني لسلامة الطفل في إسرائيل:

 

 2,851,911 طفلًا يعيشون في إسرائيل في 2016، وتشكل نسبتهم من سكّان البلاد 33%

7.5% من المتزوجات في البلاد هن فتيات حتى جيل 19 عامًا، وهو رقم كبير جدًا مقارنة لغالبية الدول الغربية

المعطيات أنّ 87% من الأولاد وأبناء الشبيبة بجيل 7 - 17 عامًا يستخدمون الانترنت ساعتين أو أكثر في اليوم

نسبة محاولات انتحار زادت بين أساط الأولاد والشبيبة، حيث وصلت 773 حالة خلال عام 2016 إلى غرف الطوارئ في المستشفيات بسبب محاولات انتحار

أشارت المعطيات أيضًا إلى ازدياد حاد في نسبة المخالفات الجنسية بحق الأطفال وأبناء الشبيبة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-26 19:10:29 A A

كشف المجلس الوطني لسلامة الطفل في إسرائيل عن معطيات مقلقة تتعلق بالأطفال والشبيبة في البلاد، حيث تمّ تسجيل نسبة عالية بمحاولات الانتحار بين اوساط الشبيبة، استخدام مفرط للهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي وقضاء ساعات طويلة أمام شاشات التلفزة. إضافة إلى ارتفاع في نسبة الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال، مستويات فقر كبيرة، وال زواج تحت سن الـ19 سجّل أيضًا نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الغربية.


صورة توضيحية

وأظهرت المعيات التي تمّ نشرها، اليوم الثلاثاء، أنّ 2,851,911 طفلًا يعيشون في إسرائيل في 2016، وتشكل نسبتهم من سكّان البلاد 33%. ووفقًا للمعطيات التي كشف عنها المجلس الوطني لسلامة الطفل، فإنّ معدل عدد الأولاد في العائلة الإسرائيلية هو 2.4. وتشير المعطيات أيضًا إلى أنّ 7.5% من المتزوجات في البلاد هن فتيات حتى جيل 19 عامًا، وهو رقم كبير جدًا مقارنة لغالبية الدول الغربية.

وأظهرت المعطيات أنّ 77% من الأولاد في البلاد تعرّضوا لإهانات عبر الانترنت، 34% قابلوا محتويات جنسية - دون قصد- عبر الانترنت، وأكثر من نصف أبناء الشبيبة في جيل 13-17 عامًا يحتفظون في هواتفهم النقالة بصور حميمة أو خادشة!

وفي مجال شبكات التواصل والانترنت أيضًا، أظهرت المعطيات أنّ 87% من الأولاد وأبناء الشبيبة بجيل 7 - 17 عامًا يستخدمون الانترنت ساعتين أو أكثر في اليوم. 90% من أبناء الشبيبة بجيل 13-17 عامًا فعّالين عبر تطبيق واتساب، 57% عبر فيسبوك، 61% عبر انستغرام ونحو النصف في سنابشات.

هذا، ويقضي طلاب المدارس في البلاد نحو 4 ساعات أو أكثر في اليوم في متابعة شاشات التلفزة، كما سجّلت إسرائيل المرتبة قبل الأخيرة من بين 40 دولة غربية شاركت في الاستفتاء، من حيث ممارسة طلاب المدارس الرياضة أو أي نشاط بدني.

وتطرقت النتائج أيضًا إلى ظاهرة الكحول والمخدرات بين أوساط الأولاد والشبيبة، حيث تبيّن أنّ 6.7% من طلاب المدارس في اسرائيل في سن الـ15 جرّبوا تدخين لمخدراتلمرة واحدة على الأقل في حياتهم، و8.6% من أبناء 11-15 عامًا ثملوا من شرب الكحول مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وتعتبر معطيات الشبيبة في البلاد والذين يستخدمون المخدرات ويشربون الكحول هي الأقل بين الـ40 دولة الغربية التي شملها المسح.

انتحار ومخالفات جنسية
وبحسب المعطيات أيضًا فإنّ نسبة محاولات انتحار زادت بين أساط الأولاد والشبيبة، حيث وصلت 773 حالة خلال عام 2016 إلى غرف الطوارئ في المستشفيات بسبب محاولات انتحار، 60% من بين محاولات الانتحار في 2016 لدى القاصرين كانت لدى من هم تحت جيل الـ14 عامًا.

هذا، وأشارت المعطيات أيضًا إلى ازدياد حاد في نسبة المخالفات الجنسية بحق الأطفال وأبناء الشبيبة. وفيما يتعلق بنسب الفقر، فقد تبيّن أنّ 31.2% من الأطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، ويصل عددهم 881369 طفلًا. ووفقًا للمعطيات فإنّ 62% من الأطفال العرب هم فقراء. ويشار إلى أنّ إسرائيل تتواجد على رأس قائمة الفقر بين دول الـOECD.

وأوضح المجلس الوطني لسلامة الطفل في إسرائيل أنّ المعطيات جُمعت من مصادر عديدة، بينها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، مؤسسة التأمين الوطني، الشرطة، وزارة التعليم، وزارة الصحة وغيرها.

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