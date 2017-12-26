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الأولاد والشبيبة في البلاد: مدمنو مواقع تواصل وازدياد المخالفات الجنسية بحقهم

معطيات المجلس الوطني لسلامة الطفل في إسرائيل:

2,851,911 طفلًا يعيشون في إسرائيل في 2016، وتشكل نسبتهم من سكّان البلاد 33%

7.5% من المتزوجات في البلاد هن فتيات حتى جيل 19 عامًا، وهو رقم كبير جدًا مقارنة لغالبية الدول الغربية

المعطيات أنّ 87% من الأولاد وأبناء الشبيبة بجيل 7 - 17 عامًا يستخدمون الانترنت ساعتين أو أكثر في اليوم

نسبة محاولات انتحار زادت بين أساط الأولاد والشبيبة، حيث وصلت 773 حالة خلال عام 2016 إلى غرف الطوارئ في المستشفيات بسبب محاولات انتحار

أشارت المعطيات أيضًا إلى ازدياد حاد في نسبة المخالفات الجنسية بحق الأطفال وأبناء الشبيبة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)

نشر: 2017-12-26 19:10:29 A نشر: 2017-12-26 19:10:29 A