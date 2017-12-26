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شباب وصبايا الجسم الرشيق لجسم مشدود دومًا مارسي تمارين ليونة

شباب وصبايا

لجسم مشدود دومًا مارسي تمارين ليونة
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لجسم مشدود دومًا مارسي تمارين ليونة

 

هو من أفضل التمارين في المرونة، كونه يساعد على تقوية عضلات جلوتيس والركبة. يكفي ان تستندي بساق على الأرض مع الاستناد بالركبة الأخرى على الأرض ورفع القدم على الأريكة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-29 14:18:16 A A

عزيزتي حواء، أنت بحاجة إلى ممارسة مجموعة من التمارين من اجل ضمان ليونة جسمك ولياقته، إلى جانب اتباعك نظام غذائي صحي. وسنقدّم لك مجموعة من أبرز تمارين الليونة!


صورة توضيحية

- تمارين القرفصاء: هو واحد من أفضل التمارين التي تساعد على زيادة الليونة في الجسم. ما عليك سوى محاولة الضغط على الفخذين والمعدة، عبر اللجوء إلى وضع القدمين بثبات على الأرض، مع الحفاظ على الظهر مستقيماً، ثم الوقوف على هذا الوضع.

- تمارين الحديد: إضافة إلى المرونة التي يعطيها هذا التمرين، يساعد أيضاً على التخلّص من دهون البطن. ما عليك سوى الاستلقاء على الأرض مع وضع الركبتين والقدمين على الأرض، ثم رفع الجذع عن الأرض.

- تمارين التمدّد على الأريكة: هو من أفضل التمارين في المرونة، كونه يساعد على تقوية عضلات جلوتيس والركبة. يكفي ان تستندي بساق على الأرض مع الاستناد بالركبة الأخرى على الأرض ورفع القدم على الأريكة.

- تمارين تمدد الكتفين: وفي هذا التمرين تقوم بإعادة الكتفين للخلف، مع تمديدهما بأقصى قدر، والاستمرار على هذا الوضع لمدة دقيقة على الأقلّ. يساعد على زيادة القوة والمرونة، ويحسن من قوة مفاصل الكتفين، مع زيادة عضلات الظهر والتخفيف من التوتر والألم.

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