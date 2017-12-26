موشحات للمسيح وُلِدَ السّلام/ بقلم: أسماء طنوس



وُلِــدَ الـــســلام _____ مِـن ربِّ الـسّــلام

جــايــب للأنـام _____ الحُبَّ وِالتّـجـديـــد

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جايِ يْطَفّي حْروب_____ وِيْصــالِحِ الِقلـوب

ويِــفــرشِ الِدْروب_____ بألــوان مِنِ جـديـد

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هَــلِّــلــوا لــلــرّب _____ في شرقِنا والغرب

المسـيح هُوَ الرّب _____ غَنّــوا إلُو النّـشــيد

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استــقبِـلوا يسـوع _____ ضَوّوا إلو الشّموع

قَدِّمــوا الخُشــوع _____ لِلّي جاييــنا جْـديــد

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الرّحمِـه جَـت لينا _____ بيــســوع فــاديــنا

إنسيــنا ماضـيــنا _____والدّنيي صارت عيد

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أبشِــروا يا نــاس _____ يا فرحه ما بتِنقاس

إنتَعشَتِ الأنفـاس _____ لِربِّــنا التّــمـجـيــد

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الصّفحَه إطْووها _____ الأحقـاد إنســوهــا

الِقْلوب حَــلّـوهـا _____ وِتْصافوا يوم العيد

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الميـلاد غَيَّــرنــا _____ بــيسوع طَهَّــرنــا

حُــبُّــه حَــرَّرنــا _____ خَـلَقــنا مِنِ جْديــد

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