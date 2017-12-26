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منبر العرب شعر موشحات للمسيح وُلِدَ السّلام/ بقلم: أسماء طنوس

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موشحات للمسيح وُلِدَ السّلام/ أسماء طنوس
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موشحات للمسيح وُلِدَ السّلام/ بقلم: أسماء طنوس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-26 12:14:47 A A


وُلِــدَ الـــســلام _____ مِـن ربِّ الـسّــلام
جــايــب للأنـام _____ الحُبَّ وِالتّـجـديـــد
__________________________
جايِ يْطَفّي حْروب_____ وِيْصــالِحِ الِقلـوب
ويِــفــرشِ الِدْروب_____ بألــوان مِنِ جـديـد
__________________________
هَــلِّــلــوا لــلــرّب _____ في شرقِنا والغرب
المسـيح هُوَ الرّب _____ غَنّــوا إلُو النّـشــيد
__________________________
استــقبِـلوا يسـوع _____ ضَوّوا إلو الشّموع
قَدِّمــوا الخُشــوع _____ لِلّي جاييــنا جْـديــد
__________________________
الرّحمِـه جَـت لينا _____ بيــســوع فــاديــنا
إنسيــنا ماضـيــنا _____والدّنيي صارت عيد
__________________________
أبشِــروا يا نــاس _____ يا فرحه ما بتِنقاس
إنتَعشَتِ الأنفـاس _____ لِربِّــنا التّــمـجـيــد
__________________________
الصّفحَه إطْووها _____ الأحقـاد إنســوهــا
الِقْلوب حَــلّـوهـا _____ وِتْصافوا يوم العيد
__________________________

الميـلاد غَيَّــرنــا _____ بــيسوع طَهَّــرنــا
حُــبُّــه حَــرَّرنــا _____ خَـلَقــنا مِنِ جْديــد

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