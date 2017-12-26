موشحات للمسيح وُلِدَ السّلام/ بقلم: أسماء طنوس
وُلِــدَ الـــســلام _____ مِـن ربِّ الـسّــلام
جــايــب للأنـام _____ الحُبَّ وِالتّـجـديـــد
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جايِ يْطَفّي حْروب_____ وِيْصــالِحِ الِقلـوب
ويِــفــرشِ الِدْروب_____ بألــوان مِنِ جـديـد
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هَــلِّــلــوا لــلــرّب _____ في شرقِنا والغرب
المسـيح هُوَ الرّب _____ غَنّــوا إلُو النّـشــيد
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استــقبِـلوا يسـوع _____ ضَوّوا إلو الشّموع
قَدِّمــوا الخُشــوع _____ لِلّي جاييــنا جْـديــد
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الرّحمِـه جَـت لينا _____ بيــســوع فــاديــنا
إنسيــنا ماضـيــنا _____والدّنيي صارت عيد
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أبشِــروا يا نــاس _____ يا فرحه ما بتِنقاس
إنتَعشَتِ الأنفـاس _____ لِربِّــنا التّــمـجـيــد
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الصّفحَه إطْووها _____ الأحقـاد إنســوهــا
الِقْلوب حَــلّـوهـا _____ وِتْصافوا يوم العيد
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الميـلاد غَيَّــرنــا _____ بــيسوع طَهَّــرنــا
حُــبُّــه حَــرَّرنــا _____ خَـلَقــنا مِنِ جْديــد
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