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فنانين فن عربي هيفاء وهبي تتألق بإطلالة خاصة من وحي الكريسماس..صور

فنانين

هيفاء وهبي تتألق بإطلالة خاصة من وحي الكريسماس
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هيفاء وهبي تتألق بإطلالة خاصة من وحي الكريسماس..صور

هيفاء وهبي تمنت في تعليقها على الصور الصحة والسعادة والحبّ لكل محبّيها 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-27 18:24:41 A A

بمناسبة الإحتفالات بالأعياد المجيدة فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها من وحي الكريسماس. وتألّقت هيفاء وهبي بإطلالة رائعة بفستان من اللون الأخضر مميّز بتصميمه وظهرت في الصور وهي تحمل كرة العيد الحمراء فبدت وكعادتها بغاية الجمال والأناقة.

هيفاء وهبي تمنت في تعليقها على الصور الصحة والسعادة والحبّ لكل محبّيها وكتبت: "أتمنى لكل من يقرأ هذه الجملة الصحة والسعادة والحبّ… ميلاد مجيد وأعياد سعيدة للجميع".

على صعيد آخر، انتهت هيفاء وهبي مؤخراً من تصوير فيديو كليب خاص بأغنية جديدة من ألبومها المنتظر تحمل عنوان "توتة" ومن المرتقب طرح العمل خلال الفترة القريبة المقبلة. 

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