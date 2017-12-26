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فنانين فن عربي نانسي عجرم تعايد الجمهور على طريقتها..صورة

فنانين

نانسي عجرم تعايد الجمهور على طريقتها..صورة
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نانسي عجرم تعايد الجمهور على طريقتها..صورة

نشرت نانسي صورة جمعتها مع أسرتها في أحدى الدول الأوروبية حيث تقضي اجازة الميلاد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-27 18:25:13 A A

شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور ومحبّيها باحتفالات عيد الميلاد المجيد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ونشرت نانسي صورة جمعتها مع أسرتها في أحدى الدول الأوروبية حيث تقضي اجازة الميلاد، كما ونشرت نانسي عجرم مقاطع فيديو قصيرة ظهرت فيها بإطلالات عفوية من وحي أجواء الكريسماس أضافت إليها أكسسوارات كرتونية خاصة بالمناسبة وفي تعليقها عليها تمنت للجمهور عيد ميلاد مجيد.


نانسي مع عائلتها

يذكر أنّ نانسي عجرم تصدّرت إستفتاءات العام الفنية واحتلّت المرتبة الأولى في سباقات نجمة العام، أفضل ألبوم غنائي وأفضل أغنية خلال سنة 2017. وعلى صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل رأس السنة في دبي وتحديداً في فيستيفال أرينا إنتركونتيننتال في واحدة من أجمل الحفلات على الإطلاق. 

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