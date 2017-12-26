صور- أبلة فاهيتا نجمة حلقة Project Runway ME

فاز ميخائيل شمعون من لبنان بلقب صاحب أفضل تصميم في الحلقة

يستمر التحدّي بين 10 مشتركين بشكل يزداد تشويقاً أسبوعاً بعد آخر، مع تقدّم الحلقات واستبعاد المشتركين، الواحد تلو الآخر، ليستمر الأقوى في المنافسة، ضمن الحلقة السادسة من برنامج الموضة "Project Runway ME" وهو الصيغة العربية من برنامج الأزياء العالمي، والذي تعرضه MBC4 وMBC مصر.

واستضافت اللجنة الثلاثية المؤلفة من رئيسها المصمم اللبناني – العالمي إيلي صعب، وعارضة الأزياء والإعلامية التونسية – الإيطالية عفاف جنيفان والنجمة المصرية يسرا، نجمة التلفزيون أبلة فاهيتا، التي زادت الحلقة تميّزًا ومتعة.

وعلى رغم أن التحديات باتت أكثر صعوبة من السابق، والمطلوب منهم تقديمها بالصورة الأفضل. وبعد رحلة عمل طويلة مليئة بالمغامرات في الغابات، فاز ميخائيل شمعون من لبنان بلقب صاحب أفضل تصميم في الحلقة، فيما انتهى مشوار أبرار حسّان من السعودية.