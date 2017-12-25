رئيس الوزراء نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الياباني

وزير الخارجية الياباني كونو:



هذه هي زيارتي الأولى إلى إسرائيل بصفتي وزيرا للخارجية, رغم كونها رابع زيارة اقوم بها إلى إسرائيل بشكل عام

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه:" إستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم في الكنيست وزير الخارجية الياباني تارو كونو وقال في مستهل اللقاء: "يسرني أن ألتقيك مرة أخرى. عندما تم انتخابي لأول مرة قبل اكثر من 20 عاما الدولة الأولى التي زرتها في آسيا كانت اليابان وقلت حينئذ إن دولتينا تمتلكان قدرات تكمل بعضهما البعض وهذا قد يخلق شراكة متميزة. طال الوقت قليلا ولكن زيارة رئيس الوزراء الياباني آبي إلى إسرائيل وزيارتي إلى اليابان وزيارتك اليوم والعلاقات بيننا التي تعززت منذئذ تؤكد على أنه تم اكتشاف هذه الامكانيات".



واضاف البيان:" المستقبل يعود لمن يبدع ولليابان قدرات عظيمة في العلوم وفي الهندسة وفي التسويق وفي الصناعة. إسرائيل طورت قدرات فريدة من نوعها في تطوير الابتكارات في شتى المجالات وأؤمن أن قدوم شركات يابانية إلى إسرائيل يشكل تعبيرا عن هذه الشراكة الفريدة من نوعها وأعتقد أن امكانياتها غير محدودة. نعيش في منطقتين مليئتين بالتحديات ولكن بلدينا ملتزمين بسعينا إلى تحقيق الازدهار والأمن والسلام وأعتقد أن من الأسهل لكل طرف أن يتوصل إلى هذه الغاية بمساعدة الطرف الآخر. وفي هذه الروح أرحب بك من جديد وأرجو أن تنقل تحياتي الحارة إلى رئيس الوزراء آبي".



وقال وزير الخارجية الياباني كونو: "هذه هي زيارتي الأولى إلى إسرائيل بصفتي وزيرا للخارجية, رغم كونها رابع زيارة اقوم بها إلى إسرائيل بشكل عام. بفضل زيارتكم إلى اليابان, أيها رئيس الوزراء, أعتقد أن العلاقات الثنائية تنمو. عدد الشركات اليابانية التي تعمل في إسرائيل تضاعف خلال 3 السنوات الماضية وحجم الاستثمارات اليابانية هنا تضاعف 20 مرة خلال هذه الفترة. العلاقات بيننا تتعزز ونريد أن نستمر في هذا الزخم. أشكركم على دعمكم للذكرى ال-65 لإقامة العلاقات بين بلدينا هذا العام والعام القادم سنحتفل بالذكرى ال-70 لإقامة دولة إسرائيل وآمل أننا سنستطيع استغلال هذه الفرسة لدفع العلاقات بيننا إلى المرحلة القادمة".