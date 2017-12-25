عين ماهل: مشاركة حاشدة في وقفة احتجاجية على تكريم نتنياهو في البلدة

رفع المشاركون العديد من الشعارات الرافضة للزيارة وطالبوا بالغائها فورا

شارك مساء الاثنين، المئات، من اهالي بلدة عين ماهل في وقفة احتجاجية حاشدة، ورافضة لتكريم رئيس الحكومة في القرية من قبل المجلس المحلي، وذلك بدعوة من لجنة التنسيق المنبثقة عن كافة القوى والأطر في بلدة عين ماهل.ورفع المشاركون العديد من الشعارات الرافضة للزيارة وطالبوا بالغائها فورا.

وصدر مؤخرًا بيان صادر عن لجنة المقاطعة، جاء فيه:" أهلنا في عين ماهل وجماهيرنا العربية :كانت عين ماهل ولا زالت جزءا لا يتجزء من تكوين شعبنا العربي الفلسطيني، بهويته وحضارته ، وعبر مسيرة نضاله منذ الثلاثينيات ضد الاستعمار البريطاني، ومرورا بنكبة عام 48 وصولا إلى يوم الأرض وعين ماهل مشدودة القوس بدماء شهدائها، ومواقف شرفائها إلى جانب أبناء شعبنا وقضاياه العادلة بوجه الاختلال وممارسات التهميش والتمييز. ومن هنا، ومن إيقاع دورنا التاريخي في البلاد، ومن وازع واجبنا الأخلاقي والديني والوطني، فإننا نستنكر مناهضين دعوة رئيس الحكومة "بيبي نتنياهو" لتكريمه وتقديره في القرية بإشراف سلطة المجلس المحلي في عين ماهل، ومنطق رفضنا للتكريم ينبع من التالي :

- رفضنا هو موقف مبدئي اضافة للتوقيت المتزامن مع سياسات الحكومة الإسرائيلية في القدس وعلى كامل تراب بلادنا، فضلا عن آلة القتل التي تبطش بأبناء شعبنا، والتي يتزعمها ويتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة المُراد استقباله في القرية.

- يجب ألا يسقط منا أن رئيس الحكومة مدعو للتكريم والاحتفاء به وليس لزيارة عمل كما يروج لذلك المجلس المحلي، كما أن البروتوكولات العملية ليست من مهام رئيس الحكومة في هذا الشأن، لذا، على ماذا يكرم رئيس الحكومة في عين ماهل ؟"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"يتذرع رئيس المجلس المحلي بأن التكريم مرتبط بسريان الخطة 922 ووضع أسس تنفيذها، وهذا تمويه، فلا رئيس الحكومة مرتبط بانجاز الخطة، ولا الخطة معدة لعين ماهل فقط، بل هي معدة لعدة قرى وبلدات عربية، ولم يخطر ببال الاخرين دعوة رئيس الحكومة وتكريمه، فلماذا نحن؟

- الخطة 922 كإنجاز حقوقي، تم انتزاعه بجهد النواب العرب في القائمة المشتركة، وانتزع من الحكومة التي حاولت في أكثر من مره عرقلة هذا الإنجاز، فكان من الأجدى تكريم من عمل على تحقيق هذه الخطة وليس رئيس الحكومة الذي انتزعت منه"، كما ورد في البيان.

واختتم بيان لجنة المقاطعة في عين ماهل:"إن رئيس المجلس المحلي هو بمثابة موظف مرتبط بوزارة داخلية الدولة، لكنه منتخب من قبلنا في الأخير.لذا، من حقنا عليه كونه ممثلا لنا، أن نقول له: خطوتك في هذه الدعوة لا تمثلنا ومرفوضة رفضاً قطعياً لأسباب لا نحتاج تذكيرك بها. ومن هنا فإننا ندعو رئيس المجلس المحلي إلى التراجع عن هذه الدعوة في التكريم، كما أننا ندعو جميع المدعوين من شرفاء بلدنا الى مقاطعة هذا التكريم المعيب، لن نسكت عن هذه المهزلة سنقوم بخطوات عملية وميدانية أخرى للحيلولة دون تكريم هذا الشخص القائم على سياسات العنصرية والتمييز. ومن هنا فإننا ندعو جميع الغيورين على سمعة وتاريخ بلدنا إلى أولى خطواتنا : الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا أمام مبنى المجلس المحلي في البلد قرب النافورة "، إلى هنا البيان.