اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير دراسة: الاكتئاب الشديد يرتبط بعوامل ومسببات كثيرة

صحة

الاكتئاب الشديد يرتبط بمسببات كثيرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

دراسة: الاكتئاب الشديد يرتبط بعوامل ومسببات كثيرة

باحثون:

النتائج التي اعتمدت على المقارنة بين أبناء بالتبني وآخرين بيولوجيين من أسر سليمة وأخرى محطمة، تتعارض مع نتائج سابقة كثيرة لدراسات ثنائية خلصت إلى أن الاستعداد الجيني يلعب الدور الأكبر في توارث الاكتئاب

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-29 14:14:36 A A

ترتبط إصابة المرء بالاكتئاب الشديد بالبيئة التي ينشأ فيها والجنيات الوراثية التي يحملها، وفقًا لما أكّدته دراسة سويدية حديثة. وهو ما يتناقض مع دراسات سابقة حصرت الإصابة بالعامل الوراثي، بحسب تقرير نشرته وكلة رويترز العالمية للأنباء.


صورة توضيحية

ودرس الباحثون حالات أكثر من 2.2 مليون شخص أصيبوا بالاكتئاب في السويد، كما درسوا حالات آبائهم وأمهاتهم وتوصلوا إلى أن العوامل الوراثية والبيئة الأسرية تلعبان نفس الدور في مخاطر "انتقال" المرض من الوالدين إلى من الأبناء.

وكتب الباحثون في دورية "غاما" للطب النفسي أن النتائج، التي اعتمدت على المقارنة بين أبناء بالتبني وآخرين بيولوجيين من أسر سليمة وأخرى محطمة، تتعارض مع نتائج سابقة كثيرة لدراسات ثنائية خلصت إلى أن الاستعداد الجيني يلعب الدور الأكبر في توارث الاكتئاب.

وقال كينيث كندلر، وهو أستاذ الطب النفسي وعلم الوراثة البشرية والجزيئية إن "أحجام عينات (معدي الدراسات الأخرى) كانت ضئيلة جدا ولم تكن دائما نموذجية". وأضاف: "دراسات التبني ربما تكون أقوى طريقة متاحة لفهم آلية الانتقال من الوالدين للنسل (...) ومن أهم ما يميز هذه الدراسة هو تكرار نتائج الآباء بالتبني والبيولوجيين مع نتائج الآباء المتوفين أو أزواج الأمهات وزوجات الآباء. إن هذا يزيد ثقتنا في تلك النتائج بدرجة كبيرة".

ويرتبط هذا الاضطراب النفسي بمشكلات كبيرة في العمل أو الدراسة أو الصحة وتعاطي المخدرات وزيادة خطر الانتحار. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفركنا: الطائفة الاسلامية تقوم بزيارة معايدة | [2600 قراءة]
2 البعنة: اصابة طفل بجراح خطيرة اثر سقوط بوابة عليه | [2600 قراءة]
3 مقتل 6 عسكريين مصريين بينهم ضابط في سيناء | [2600 قراءة]
4 وطني الحالم يسهر/ يوسف حمدان | [2600 قراءة]
5 احباط صفقة حشيش في عيلوط | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 الأب رائد ابو سحلية يلتقي علي سلام رئيس بلدية الناصرة | [0 مشاركة]
3 سطو مسلح على محل تجاري في الناصرة | [0 مشاركة]
4 استشهاد 11 فلسطينيًا منذ إعلان ترامب | [0 مشاركة]
5 آرسنال يتعادل مع ليفربول في مهرجان أهداف بالدوري | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab