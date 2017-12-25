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أخبار سياسة الجيش: شبهات بقيام شخص بعبور الحدود من الأردن إلى إسرائيل

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الجيش: شبهات بقيام شخص بعبور الحدود
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الجيش: شبهات بقيام شخص بعبور الحدود من الأردن إلى إسرائيل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-25 16:01:47 A A

نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن الجيش الإسرائيلي أنّه :"خلال نشاط روتيني للجيش، صباح اليوم، على الشريط الحدودي مع الأردن، تمّت ملاحظة آثار تشير إلى اجتياز الحدود وعبور الأراضي الإسرائيلية"، ووفقًا للجيش فإنّ :"القوات تستمر في عمليات البحث والتمشيط، ويشتبه أنّ الحديث يدور عن قيام شخص بعبور الحدود من الأردن إلى إسرائيل"، بحسب الاعلام العبري.

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