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أخبار محاكم وجنائيات إتهام شاب عربي (18 عامًا) من اللد بالتسبب بوفاة محمود مسلم في حادث طرق

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مدن الساحل إتهام شاب عربي من اللد بالتسبب بوفاة محمود مسلم
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إتهام شاب عربي (18 عامًا) من اللد بالتسبب بوفاة محمود مسلم في حادث طرق

النيابة العامّة :

يوم 22.09.2017 سافر المتهم في ساعات المساء بسيارته في شارع يفيت في مدينة يافا- تل أبيب، واصطدم بدراجة نارية استقلها شابان، ما تسبب بسقوط الشابين، وأحدهما الشاب المرحوم محمود مسلم

السيارة توقف بعد وقوع الحادث، إلا أنّ سائقها هرب من المكان دون تقديم المساعدة أو طلبها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-25 15:03:49 A A

علم موقع العرب أنّ النيابة العامّة في لواء تل أبيب قدّمت للمحكمة المركزية في المدينة لائحة إتهام ضد "شاب عربي (18 عامًا) من اللد بتهمة التسبب بوفاة محمود مسلم (26 عامًا) من يافا تل أبيب، وتركه مصابًا دون تقديم المساعدة، وذلك في حادث طرق وقع يوم 22 أيلول 2017"، بحسب النيابة العامّة.


المرحوم محمد مسلم 

وفي التفاصيل، فإنّ لائحة الإتهام التي قدّمتها النيابة العامّة للمحكمة المركزية في تل أبيب ضد المتهم أوضحت أنّه "يوم 22.09.2017 سافر المتهم في ساعات المساء بسيارته في شارع يفيت في مدينة يافا- تل أبيب، واصطدم بدراجة نارية استقلها شابان، ما تسبب بسقوط الشابين، وأحدهما الشاب المرحوم محمود مسلم الذي ركب وراء سائق الدراجة النارية، ولقي مصرعه نتيجة الحادث". وأوضحت لائحة الإتهام أنّ "السيارة توقف بعد وقوع الحادث، إلا أنّ سائقها هرب من المكان دون تقديم المساعدة أو طلبها"، بحسب ما ورد في لائحة الإتهام. 

يشار إلى أنّه جاء في بيان صادر عن الشرطة يوم وقوع الحادث أنّه:"في يافا تل ابيب شارع ييفت وقع حادث طرق دام تخلله اصطدام سيارة ودراجة نارية مسفرا عن اصابة مستقلي الاخيرة في اواسط العشرينات بجروح وبما شمل احدهما الذي وصفت جروحة بالخطيرة الشاب "محمود مُسلم" 26 عاما سكان يافا الذي ما لبث أن توفي على اثرها في المستشفى بينما الاخر وهو شاب عربي ايضا من يافا حالته وصفت بالمتوسطة جنبا الى جنب مع اصابة سائق السيارة وهو عربي في العشرينات من عمره بجروح طفيفة أحيلوا على اثرها للعلاج في المستشفى - للفقيد الرحمة ولعائلته وذويه بالغ الصبر والسلوان، هذا وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان. وفي بيان لاحق للسمري: "تبين لاحقا أن سائق السيارة الضالع عربي سكان اللد أصيب بجروح طفيفة وتلقى العلاج الطبي من قبل طواقم الاسعافات في مكان الحادث وغادر المكان ولاحقا قام بالتوجه الى مركز الشرطة مسلما نفسه والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية"، وفقا للبيان الصادر عن الشرطة.

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