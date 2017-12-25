اعتقال زوجين من اللد بشبهة ضرب أطفالهما

الشرطة:

تمّ النظر في تمديد اعتقال الزوجين، أمس، عبر محكمة الصلح في ريشون ليتسيون، حيث تقرر تمديد اعتقال الأم لمدة 4 أيام، وتمّ تمديد اعتقال الأب 3 ايام على ذمة التحقيقات الجارية

قال الناطق بلسان شرطة هشفيلا، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"الشرطة اعتقلت زوجين من مدينة اللد بشبهة ضرب أولادهما". وفي التفاصيل أوضحت الشرطة أنّ:"التحقيقات بدأت فور استلام بلاغ، أمس الأحد، حول فتى (12 عامًا) يتجول في أحد شوارع اللد عاريًا وعلى جسمه آثار كدمات. وتبيّن من التحقيقات أنّ الفتى تعرّض للضرب من قبل والدته، وفقًا للشبهات"، كما ورد في بيان الشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أيضًا أنّ:"الشبهات تشير إلى أن الزوجين المشتبهين ضربا أطفال آخرين من العائلة. وقد أحيل الزوجان للتحقيق فيما تتم معالجة الأطفال لدى الرفاه الاجتماعي. هذا، وتمّ النظر في تمديد اعتقال الزوجين، أمس، عبر محكمة الصلح في ريشون ليتسيون، حيث تقرر تمديد اعتقال الأم لمدة 4 أيام، وتمّ تمديد اعتقال الأب 3 ايام على ذمة التحقيقات الجارية"، بحسب الشرطة.