حذف النون/ بقلم: ب. فاروق مواسي

نستخدم في لهجتنا الدارجة كلمتين معًا ونحذف حرفًا من الأولى نحو: عَ الباب، مِ العالم ، ع المكتب...

وجدير بالذكر أن هذه الظاهرة لها أصول فصيحة، وفي كتب اللغة.

قال ابن اسحق:

"ويجوز حذف النون من (من) و (عن) عند الألف واللام، لالتقاء الساكنين، وحذفها من (من) أكثر، لأن دخول (من) في الكلام أكثر.

(انظر "لسان العرب" آخر مادة "منن")

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:

كأنهما مِلآن لم يتغيرا *** وقد مر للدارين من بعدنا عصرُ

..

حذف النون من (من) ظاهرة بارزة في شعر عمر بن أبي ربيعة، وسأثبت ما حضرني من تصفح ديوانه:

فما أنس ملأشياء لا أنسَ* موقفي *** وموقفَها وهْنًا بقارعة النخلِ*

وما أنسَ ملأشياء لا أنسَ مجلسًا *** لنا مرة منها بقَرن المنازل

فملآن** لمتُ النفس بعد الذي مضى *** وبعد الذي آلتْ وآليت من قَسَمْ

فملآن يثنِ الصبرُ نفسيَ أوتمتْ *** إذا انبتَّ حبل من حبالك فانقضبْ

وتعلم أن لها عندنا *** ذخائرَ مِلْحبِّ لا تظهر

نَجِيّـين نقضي اللهو في غير مَحْرم *** ولو رَغِمتْ مِـلْـكاشحين المعاطسُ

عشيةَ رُحنا مِـلْـغميمِ وصحبتي *** تخِبُّ بهم عيسٌ لهن رسيم

..

ومن كلمة (بني) الداخلة على معرَّف باللام القمرية نجد حذف النون، نحو بَلْحارث، بَلْعنبر، وقد ورد مثل ذلك في كتب التراث:

"وأقبل رجلان أخوان من بَلْـقَين يقال لهما مالك وعقيل"- تاريخ الطبري، ج1، ص 616.

وفي (طبقات ابن سعد): "قالوا إن بَلْمصطلق من خزاعة" - القسم الأول من ج2، ص 45.

كما تبدأ حماسة أبي تمام للمرزوقي بقوله:

"قال قُريط بن أنَيف أحد شعراء بَلْعنبر"..كما أورد الجاحظ ذكر (بلعنبر) في أكثر من موضع.

يقول المبرِّد:

"وكذلك كل اسم من أسماء القبائل تظهر فيه لام المعرفة، فإنهم يجيزون معه حذف النون التي في قولك (بنو) لقرب مخرج النون من اللام، وذلك قولك – فلان من بلحرِث وبلعنبر وبَلْهُجَـيْم".

(الكامل في اللغة والأدب- دار الجيل)، ج2 ، ص 250.

ونحن لا نرى هذا الحذف في مثل (بني النمر، بني النجار) بسبب الإدغام، فالعرب لم يجمعوا إعلالين- إدغامًا وحذفًا.

..

ملاحظتان نحويتان:

..

* لا أنسَ (أعلاه): أنسَ مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط.

** يصح في كلمة (الآن) إعرابها، فنقول: من الآنِ، ويصح بناؤها، فنقول: من الآنَ، فتعرب: ظرف مبني على الفتح في محل جر.

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