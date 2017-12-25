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منبر العرب شعر حذف النون/ بقلم: ب. فاروق مواسي

منبر العرب

حذف النون/ بقلم: ب. فاروق مواسي
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حذف النون/ بقلم: ب. فاروق مواسي

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-25 14:04:59 A A

نستخدم في لهجتنا الدارجة كلمتين معًا ونحذف حرفًا من الأولى نحو: عَ الباب، مِ العالم ، ع المكتب...
وجدير بالذكر أن هذه الظاهرة لها أصول فصيحة، وفي كتب اللغة.
قال ابن اسحق:
"ويجوز حذف النون من (من) و (عن) عند الألف واللام، لالتقاء الساكنين، وحذفها من (من) أكثر، لأن دخول (من) في الكلام أكثر.
(انظر "لسان العرب" آخر مادة "منن")

ومن أمثلة ذلك قول الشاعر:
كأنهما مِلآن لم يتغيرا *** وقد مر للدارين من بعدنا عصرُ
..
حذف النون من (من) ظاهرة بارزة في شعر عمر بن أبي ربيعة، وسأثبت ما حضرني من تصفح ديوانه:
فما أنس ملأشياء لا أنسَ* موقفي *** وموقفَها وهْنًا بقارعة النخلِ*
وما أنسَ ملأشياء لا أنسَ مجلسًا *** لنا مرة منها بقَرن المنازل
فملآن** لمتُ النفس بعد الذي مضى *** وبعد الذي آلتْ وآليت من قَسَمْ
فملآن يثنِ الصبرُ نفسيَ أوتمتْ *** إذا انبتَّ حبل من حبالك فانقضبْ
وتعلم أن لها عندنا *** ذخائرَ مِلْحبِّ لا تظهر
نَجِيّـين نقضي اللهو في غير مَحْرم *** ولو رَغِمتْ مِـلْـكاشحين المعاطسُ
عشيةَ رُحنا مِـلْـغميمِ وصحبتي *** تخِبُّ بهم عيسٌ لهن رسيم
..
ومن كلمة (بني) الداخلة على معرَّف باللام القمرية نجد حذف النون، نحو بَلْحارث، بَلْعنبر، وقد ورد مثل ذلك في كتب التراث:
"وأقبل رجلان أخوان من بَلْـقَين يقال لهما مالك وعقيل"- تاريخ الطبري، ج1، ص 616.
وفي (طبقات ابن سعد): "قالوا إن بَلْمصطلق من خزاعة" - القسم الأول من ج2، ص 45.
كما تبدأ حماسة أبي تمام للمرزوقي بقوله:
"قال قُريط بن أنَيف أحد شعراء بَلْعنبر"..كما أورد الجاحظ ذكر (بلعنبر) في أكثر من موضع.
يقول المبرِّد:
"وكذلك كل اسم من أسماء القبائل تظهر فيه لام المعرفة، فإنهم يجيزون معه حذف النون التي في قولك (بنو) لقرب مخرج النون من اللام، وذلك قولك – فلان من بلحرِث وبلعنبر وبَلْهُجَـيْم".
(الكامل في اللغة والأدب- دار الجيل)، ج2 ، ص 250.

ونحن لا نرى هذا الحذف في مثل (بني النمر، بني النجار) بسبب الإدغام، فالعرب لم يجمعوا إعلالين- إدغامًا وحذفًا.
..
ملاحظتان نحويتان:
..
* لا أنسَ (أعلاه): أنسَ مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط.
** يصح في كلمة (الآن) إعرابها، فنقول: من الآنِ، ويصح بناؤها، فنقول: من الآنَ، فتعرب: ظرف مبني على الفتح في محل جر.

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